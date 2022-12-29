По словам главного специалиста центра гриппа Департамента здоровья Ольги Садиковой, заболеваемость гриппом продолжает расти. «За последнюю неделю число лабораторно подтвержденных случаев гриппа увеличилось на 64%. На 27% уменьшилось количество людей, которые обратились с острыми инфекциями верхних дыхательных путей, что, скорее всего, связано с праздниками и началом школьных каникул», – пояснила Садикова.

На основании данных, зарегистрированных при выборочном изучении острых инфекций верхних дыхательных путей (сентинельный мониторинг), интенсивность заболевания можно оценить как высокую, а распространение вируса гриппа – как широкое. Доля вирусов гриппа А составляет 46,8% от всех исследованных сентинельных образцов. Заболевания, связанные с вирусом гриппа, одинаково распространены во всех возрастных группах.

Доля вирусов SARS-CoV-2 и HMPV (человеческий метапневмовирус) составляет 15,9% и 14,3% соответственно. Заболевания, связанные с вирусами SARS-CoV-2, одинаково распространены во всех возрастных группах. Треть заболеваний, связанных с HMPV, регистрируется среди школьников. Доля РСВ (респираторно-синцитиальный вирус человека) составляет 7,9%, болеют в основном дети до 4 лет.

По предварительным данным Центра инфосистем здоровья и благополучия, в госпитализации из-за гриппа нуждались 58 пациентов, что на 52% больше. За последние две недели госпитализировано 82 человека. За последнюю неделю значительно возросла потребность в госпитализации людей старше 65 лет. С начала сезона из-за гриппа госпитализировано 220 человек.