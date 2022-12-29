На 51-й неделе острыми респираторными инфекциями заболело 5193 человека, из них 37,2% – дети. Всего зарегистрировано 1 333 случая гриппа, прибавилось также 2 582 случая COVID-19.
Заболеваемость гриппом продолжает расти
По словам главного специалиста центра гриппа Департамента здоровья Ольги Садиковой, заболеваемость гриппом продолжает расти. «За последнюю неделю число лабораторно подтвержденных случаев гриппа увеличилось на 64%. На 27% уменьшилось количество людей, которые обратились с острыми инфекциями верхних дыхательных путей, что, скорее всего, связано с праздниками и началом школьных каникул», – пояснила Садикова.
На основании данных, зарегистрированных при выборочном изучении острых инфекций верхних дыхательных путей (сентинельный мониторинг), интенсивность заболевания можно оценить как высокую, а распространение вируса гриппа – как широкое. Доля вирусов гриппа А составляет 46,8% от всех исследованных сентинельных образцов. Заболевания, связанные с вирусом гриппа, одинаково распространены во всех возрастных группах.
Доля вирусов SARS-CoV-2 и HMPV (человеческий метапневмовирус) составляет 15,9% и 14,3% соответственно. Заболевания, связанные с вирусами SARS-CoV-2, одинаково распространены во всех возрастных группах. Треть заболеваний, связанных с HMPV, регистрируется среди школьников. Доля РСВ (респираторно-синцитиальный вирус человека) составляет 7,9%, болеют в основном дети до 4 лет.
По предварительным данным Центра инфосистем здоровья и благополучия, в госпитализации из-за гриппа нуждались 58 пациентов, что на 52% больше. За последние две недели госпитализировано 82 человека. За последнюю неделю значительно возросла потребность в госпитализации людей старше 65 лет. С начала сезона из-за гриппа госпитализировано 220 человек.
За неделю подтверждено 2582 случая заболевания COVID-19. По сравнению с прошлой неделей количество зарегистрированных случаев уменьшилось на 17,4%. Заболеваемость снизилась во всех возрастных группах. После праздников в учреждениях социального обеспечения зарегистрированы 46 инфицированных. Госпитализация и смертность в социальных учреждениях не увеличились. Увеличение числа больных связано с посещением иждивенцев в праздничные дни.
По состоянию на утро среды в больнице находился 261 пациент с COVID-19, 100 из которых нуждались в госпитализации из-за симптоматического COVID-19. За неделю скончались 17 человек в возрасте от 64 до 103 лет, все они имели тяжелые сопутствующие заболевания. Трехнедельные школьные каникулы могут замедлить распространение вирусов. Продолжается медленный рост, мы прогнозируем увеличение госпитальной нагрузки в конце января-начале февраля.
Садикова напоминает, что и грипп, и COVID-19 – заболевания с тяжелым течением. «Особому риску подвержены маленькие дети, беременные женщины, хронически больные и пожилые люди», – пояснила она и добавила, что даже человек с легкими симптомами может занести вирус в группы риска, для которых болезнь может оказаться опасной для жизни. «В пик сезона распространения вируса нужно избегать посещения групп риска во время болезни», – сказал он.
По словам Садиковой, нужно оставаться дома даже при появлении легких симптомов заболевания. «Во избежание заболеваний необходимо соблюдать общие профилактические меры: избегать мест скопления людей и соблюдать дистанцию, часто мыть руки, прикрывать рот платком или, если его нет, рукавом», – добавила она.
Памятка для людей с вирусным заболеванием:
- если вы заболели, оставайтесь дома;
- посещайте людей из группы риска*, только если вы здоровы;
- если есть сомнения, пройдите тест;
- если вы заболели, свяжитесь с семейным врачом или позвоните на консультационную линию 1220;
- если вы относитесь к группе риска, не посещайте многолюдные места или носите в них маску;
- если вы еще не прошли вакцинацию, сделайте это;
- соблюдайте общие правила гигиены.
* Люди старше 60 лет, хронически больные, беременные, маленькие дети.