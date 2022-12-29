Онколог рассказал, что является основным симптомом рака простаты

Генетика - багаж, с которым мы приходим в этот мир, также играет свою роль.

Но в целом я бы сказала, что страх - плохой спутник в этой жизни. Я думаю, что нужно извлекать из каждого дня максимум пользы.

Что мужчины могут сделать для себя и когда им следует обязательно обратиться к врачу, чтобы избежать риска развития рака простаты?

Определенно, не лечите себя сами. С этой проблемой мы уже сталкивались. В конце концов, мужчины поймут, что что-то не так. Информация о раке простаты распространена во многих местах, и я рискну сказать, что подавляющее большинство мужчин знают о симптомах, которые могут указывать на это заболевание.

В конце концов, душевное спокойствие - это самое ценное, что есть на свете. Если есть опасения, обратитесь к врачу, пройдите тест на ПСА, и уже после этого вы сможете понять, нужны ли дальнейшие обследования и анализы или все в порядке. У семейных врачей также есть рекомендации, подготовленные урологами, о том, как вести себя с пациентами с этой проблемой и как следить за раком простаты. Проконсультируйтесь с семейным врачом, и вы найдете оптимальное решение.

Следует ли мужчинам моложе 50 лет также время от времени проходить обследование?