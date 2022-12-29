Рак предстательной железы является наиболее распространенной формой рака среди эстонских мужчин. Хелис Поккер, онколог Северо-Эстонской региональной больницы, рассказала в программе «Полчаса здоровья» о том, какие изменения должны вызывать тревогу и как изучается эта проблема.
Онколог рассказал, что является основным симптомом рака простаты
Рак легких является основной причиной смерти в Эстонии, за ним следует рак кишечника. Однако, по словам онколога, рак простаты является самым распространенным и диагностируемым раком среди мужчин. Заболеваемость составляет почти 1000 случаев в год, и примерно у одного из шести мужчин в течение жизни развивается это заболевание. «Чем дольше вы живете, тем больше вероятность возникновения опухолей в простате», - говорит Поккер.
К счастью, они не всегда опасны для жизни и не требуют лечения. В 75 процентах случаев злокачественные изменения вообще отсутствуют или риск их метастазирования, по мнению врача, настолько низок, что пациент не нуждается в лечении и остается под наблюдением.
«Очевидно, что для пациента психологически сложно оказаться в ситуации, когда у него диагностировали рак, и сказали подождать и посмотреть. Человеку все равно хотелось бы избавиться от проблемы, а жить с такой информацией нелегко», - говорит Поккер.
Онколог говорит, что если у пожилого мужчины с другими заболеваниями диагностируется рак простаты, который развивается очень медленно, мало метастазирует и не представляет угрозы для жизни, то не всегда стоит лечить его немедленно. «Все методы лечения рака простаты в той или иной степени ухудшают качество жизни пациента. Как врачи, мы всегда должны учитывать это соотношение риска и пользы, а также рекомендовать его пациенту, который по понятным причинам хочет немедленно избавиться от опухоли. Эти разговоры не всегда даются легко, потому что решение должно быть двусторонним, основанным на всей информации о том, что мы получаем и теряем от лечения. В настоящее время мир движется к тому, чтобы не навредить, когда речь идет о лечении рака. Качество жизни - важный фактор в лечении рака», - объясняет Поккер.
С какими опасными признаками рака предстательной железы следует обратиться к врачу?
Анатомически простата расположена таким образом, что через нее проходят мочевыводящие пути, и первый симптом, который замечается и должен насторожить, - это проблемы с мочеиспусканием.
Симптомы могут быть разными, и не всегда за ними должна стоять опухоль, ведь довольно часто встречается и доброкачественное увеличение простаты. Но, безусловно, необходимо провести обследование и выявить причину.
Отдельно стоит упомянуть тест на ПСА, который проводится один или два раза в год у мужчин в возрасте старше 50. Это не очень хороший маркер для диагностики рака простаты, но он специфичен для ткани простаты, и существуют другие причины повышения ПСА. Однако это дает нам намек на то, что что-то может быть не так, ведь чем выше значение ПСА, тем выше вероятность того, что это рак простаты.
Более точное тестирование пока не найдено, но обширные поиски продолжаются.
Каковы шансы на выздоровление от рака простаты?
Опять же, определенную роль играют группы риска и то, является ли заболевание агрессивным или неагрессивным. Все они дают разные вероятности, используются разные методы лечения. Кроме того, важным фактором является то, ограничено ли заболевание конкретным органом или распространилось на лимфатические узлы. Особенно опасны отдаленные метастазы, в основном в костях, но иногда и в других органах. Если на момент постановки диагноза болезнь уже находится на стадии отдаленных метастазов, у 30 процентов пациентов выживаемость составляет пять лет, у 70 процентов - менее пяти. К счастью, современные методы лечения раздвигают границы, и мы часто можем говорить о раке предстательной железы как о хроническом заболевании, которое не лечится, но может контролироваться в течение многих и многих лет.
Можно ли решить проблему при более легких формах, просто удалив опухоль?
Да, можно. Однако в случае злокачественных опухолей необходимо наблюдение за раком, поскольку (пока еще по неизвестным причинам) в некоторых случаях возникают рецидивы.
По статистике более чем у половины мужчин старше 80 лет диагностируется рак предстательной железы. Действительно ли болезнь неизбежна?
Возраст, несомненно, является фактором риска рака простаты номер один, а количество прожитых лет увеличивает вероятность развития злокачественной опухоли. Но это не значит, что у мужчин, которые проживают долгую и красивую жизнь, ведут здоровый образ жизни и поддерживают хорошее функционирование организма даже в пожилом возрасте, обязательно разовьется рак простаты. Даже если это так, это может быть заболевание с низким метастатическим риском, не представляющее угрозы для жизни пожилого человека. Скорее, большую роль могут играть сердечные или другие заболевания. К сожалению, на изнашивание нашего тела может повлиять все, что происходит вокруг.
Гарантий так или иначе дать нельзя, но медицина учится справляться с различными проблемами. Сейчас все очень быстро развивается.
И при таком далеко зашедшем заболевании в столь преклонном возрасте всегда нужно учитывать, является ли начало лечения лучшим решением.
К сожалению, возраст является фактором риска номер один для рака предстательной железы. Конечно, это не значит, что пожилые мужчины теперь должны бояться, когда наступит их 80-летие.
Генетика - багаж, с которым мы приходим в этот мир, также играет свою роль.
Но в целом я бы сказала, что страх - плохой спутник в этой жизни. Я думаю, что нужно извлекать из каждого дня максимум пользы.
Что мужчины могут сделать для себя и когда им следует обязательно обратиться к врачу, чтобы избежать риска развития рака простаты?
Определенно, не лечите себя сами. С этой проблемой мы уже сталкивались. В конце концов, мужчины поймут, что что-то не так. Информация о раке простаты распространена во многих местах, и я рискну сказать, что подавляющее большинство мужчин знают о симптомах, которые могут указывать на это заболевание.
В конце концов, душевное спокойствие - это самое ценное, что есть на свете. Если есть опасения, обратитесь к врачу, пройдите тест на ПСА, и уже после этого вы сможете понять, нужны ли дальнейшие обследования и анализы или все в порядке. У семейных врачей также есть рекомендации, подготовленные урологами, о том, как вести себя с пациентами с этой проблемой и как следить за раком простаты. Проконсультируйтесь с семейным врачом, и вы найдете оптимальное решение.
Следует ли мужчинам моложе 50 лет также время от времени проходить обследование?
Рак предстательной железы у мужчин в возрасте 40 лет и моложе может возникнуть, но встречается очень редко. Я не рекомендую проводить тест на ПСА мужчинам моложе 50 лет, за исключением случаев, когда существует генетический риск, например, у отца, дедушки или дяди был рак предстательной железы. В этом случае мужчине потребуется внимание в более молодом возрасте. Рекомендуется провести базовый анализ ПСА у мужчин в возрасте 40 лет, чтобы сравнивать его с последующими анализами.