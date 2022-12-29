Закрывается последний в Эстонии крупный дом по специальному уходу

В рамках реформы были закрыты 16 крупных домов специального ухода и построены уютные коттеджи, чтобы люди с особыми потребностями могли жить в сообществе.

По словам председателя правления Hoolekandeteenus Лийны Ланно, целью реформы было построить уютные дома для людей с особыми психическими потребностями.

«Исследования подтверждают, что социальное оздоровление возможно только при активном участии в общественной жизни – учебе, работе, проведении свободного времени. Остается особая потребность, но человек не определяет себя через нее, важны другие роли в жизни. Наша следующая цель на предстоящие годы – найти как можно больше разных активных ролей для опекаемых, чтобы они увидели себя полноценными членами общества», – отметила Ланно.

«При строительстве каждого дома мы исходили из того, в каком доме хотели бы жить мы сами, и так мы создали уютные дома, в которых находиться приятно, – сказал директор по недвижимости Карл Мянд. – Поскольку потребности людей разные, мы строили и реконструировали различные здания. Помимо строительства новых энергоэффективных домов мы также реконструировали старые дома и приобрели квартиры в обычных многоквартирных домах. В это мы вложили более 70 млн евро, из которых 62 млн евро поступили в эти годы из Европейского фонда регионального развития и из госбюджета. Остальное вложено из собственных средств предприятия».

1700 человек уже вселились в подобные дома, в этом году будут сданы последние два многоквартирных дома в Тарту и Таллинне, а также отдельный дом в Пярну. Летом планируется переселить последних жильцов спецдома Выйзику в новые дома, после чего здание первое время будет служить временным жильем для военных беженцев.