С 1 января Касса здоровья начнет финансировать несколько новых больничных и отпускаемых по рецепту лекарств. Кроме того, у врачей появится возможность использовать уже входящие в льготный список лекарства на основании обновленного и расширенного перечня показаний, а это значит, что эти лекарства станут доступны для большего количества пациентов.
С нового года расширится список лекарств, финансируемых Кассой здоровья
В связи с изменениями, например, расширяются возможности нутритивной терапии и лечения рака различной локализации (предстательной железы, молочной железы, легких, пищевода и толстой кишки и меланомы), также синдрома дефицита внимания и гиперактивности.
Одним из важных этапов повышения доступности лекарств можно считать расширение списка показаний для выписывания льготных лекарств, предназначенных для лечения нарушений внимания и гиперактивности. Это важно для тех, чье заболевание проявилось или было диагностировано после достижения 19-летнего возраста, поскольку с 1 января 2023 года льготные компенсации Кассы здоровья лекарств от синдрома дефицита внимания и гиперактивности начнут распространяться и на данную группу пациентов.
Расширение возможностей лечения рака предстательной железы также можно назвать важным изменением следующего года и положительной новостью для мужчин, страдающих этим заболеванием.
«В список льготных лекарств Кассы здоровья добавлен препарат для лечения предстательной железы, содержащий апалутамид, который снижает разрастанию опухолевых клеток и способствует их отмиранию. Эффект связан с воздействием на рецепторы мужских гормонов», — рассказала главный специалист отдела лекарств и медицинских вспомогательных средств Кассы здоровья Мари Рейман. По ее словам, у каждого пятого-шестого мужчины в течение жизни будет диагностирован рак предстательной железы, и это второе по распространенности мужское заболевание во всем мире.
Помимо этого, будут расширены условия выписывания льготных рецептов для уже входящих в льготных список препаратов, предназначенных для лечения рака предстательной железы, которые содержат действующее вещество абиратерон. Очень важно, чтобы мужчины вовремя обращались к врачу и начинали лечение, в этом случае помогают как новые, так и внесенные ранее в льготный список лекарства.
«В последние годы в Эстонии около 2000 мужчин в год принимали различные лекарства от рака простаты, и мы видим, что они помогают как увеличить продолжительность жизни мужчин, так и улучшить их качество жизни. Конечно, одно дело заниматься лечением и бороться с уже запущенными последствиями, но гораздо важнее повышать сознательность мужчин в сохранении своего здоровья и предотвращении серьезных заболеваний. Также важно не забывать, что 2023 год объявлен годом поддержки мужского здоровья», — добавила Рейман.
Обновления перечня компенсируемых лекарств, используемых в больницах, фокусируются в том числе и на женском здоровье, и в данный перечень теперь добавлен препарат для лечения трижды негативной опухоли груди, действующее вещество которого называется пембролизумаб. Это агрессивная и редкая форма рака груди, которая трудно поддается лечению. Варианты лечения, предлагаемые пациентам, до сих пор были ограничены, однако с нового года эти возможности будут расширены.
С нового года пембролизумаб будет добавлен и в схемы лечения нескольких видов рака пищевода, желудка, пищевода и толстой кишки, что также улучшит возможности лечения рака с данными локализациями.
Наступающий год принесет положительные изменения и в возможностях лечения меланомы – в качестве новой лекарственной услуги в перечень больничных лекарств будет добавлена комбинированная иммунотерапия ипилимумабом и ниволумабом.
Кроме того, в новом году произойдет важное изменение в нутритивной терапии, поскольку Касса здоровья начнет финансировать препараты для перорального лечебного питания. «Первоначально финансирование станет возможно для пациентов с наследственными заболеваниями обмена веществ, врожденной или приобретенной желудочно-кишечной недостаточностью и воспалительными заболеваниями кишечника.
«В случае наследственных заболеваний обмена веществ препараты лечебного питания компенсируются по 100% льготной ставке, потому что такие пациенты нуждаются в пожизненном лечении. В случае других показаний льготная ставка составляет 75%, за исключением случаев, когда эти пациенты госпитализированы, потому что в больнице препараты для перорального питания доступны бесплатно и для данных пациентов», - пояснила Рейман.
Поскольку принципы лечения и понимание болезней со временем меняются и постепенно растет удобство использования пациентом лекарственных форм, Касса здоровья уже несколько лет работает над переводом формы компенсации биологических лекарственных препаратов из больниц в сферу рецептурных лекарств, которые можно будет купить в аптеке. Мы также занимаемся и упрощением условий выписывания рецептов для таких лекарств. Цель изменений — сделать эти лекарства более доступными для пациентов, и некоторые из обновлений будут внедрены с нового года.
По словам Рейман, прошлый год также был очень продуктивным с точки зрения переговоров о ценах на лекарства — в новом году станут доступны многие новые лекарства и варианты лечения, которые будут способствовать улучшению качества жизни людей.
«Одной из ежегодных задач экспертов Касса здоровья является достижение более выгодной цены лекарств путем переговоров, потому что производители лекарств сначала запрашивают слишком высокие цены на лекарства, которые нам трудно акцептировать, учитывая возможности нашего бюджета лекарств медицинского страхования».
Всего изменения в сфере больничных и рецептурных лекарств, вступающие в силу 1 января, будут профинансированы Кассой здоровья на общую сумму в почти 18 миллионов евро.