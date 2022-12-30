С нового года расширится список лекарств, финансируемых Кассой здоровья

«В последние годы в Эстонии около 2000 мужчин в год принимали различные лекарства от рака простаты, и мы видим, что они помогают как увеличить продолжительность жизни мужчин, так и улучшить их качество жизни. Конечно, одно дело заниматься лечением и бороться с уже запущенными последствиями, но гораздо важнее повышать сознательность мужчин в сохранении своего здоровья и предотвращении серьезных заболеваний. Также важно не забывать, что 2023 год объявлен годом поддержки мужского здоровья», — добавила Рейман.

Обновления перечня компенсируемых лекарств, используемых в больницах, фокусируются в том числе и на женском здоровье, и в данный перечень теперь добавлен препарат для лечения трижды негативной опухоли груди, действующее вещество которого называется пембролизумаб. Это агрессивная и редкая форма рака груди, которая трудно поддается лечению. Варианты лечения, предлагаемые пациентам, до сих пор были ограничены, однако с нового года эти возможности будут расширены.

С нового года пембролизумаб будет добавлен и в схемы лечения нескольких видов рака пищевода, желудка, пищевода и толстой кишки, что также улучшит возможности лечения рака с данными локализациями.

Наступающий год принесет положительные изменения и в возможностях лечения меланомы – в качестве новой лекарственной услуги в перечень больничных лекарств будет добавлена комбинированная иммунотерапия ипилимумабом и ниволумабом.