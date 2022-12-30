Согласно недавнему исследованию, проведенному в Университете Хельсинки, групповая реабилитация с использованием песен может поддержать общение и речь пациентов и повысить их социальную активность даже в хронической фазе инсульта.
Финские ученые нашли удивительный способ восстановления после инсульта
Около 40% перенесших инсульт страдают афазией – цереброваскулярным расстройством, которое затрудняет понимание и воспроизведение устной и письменной речи.
У половины этих пациентов через год после инсульта сохраняются остаточные языковые нарушения. Афазия оказывает огромное влияние на функциональные возможности и качество жизни людей, переживших инсульт, и может привести к социальной изоляции. Это также значительно снизило нагрузку на семейных сиделок, принимавших участие в исследовании.
Результаты исследования были опубликованы в журнале Brain Communications. Разностороннее использование музыки способствует выздоровлению. Об этом сообщает Medical Xpress.
Предыдущие исследования показали, что способность петь сохраняется даже при тяжелой афазии. Однако использование пения, в частности, хорового, в реабилитации афазии не было хорошо изучено. В новом исследовании были использовали различные элементы пения, включая хоровое пение, мелодико-интонационную терапию и обучение пению с помощью планшета.
Мелодико-интонационная терапия использует мелодию и ритм, постепенно переходя от пения к вокалу. В данном исследовании реабилитационные занятия проводили обученный музыкальный терапевт и обученный хоровой дирижер.
В дополнение к логопедии, мелодико-интонационная терапия в некоторой степени используется в реабилитации афазии. Эта терапия обычно проводилась в индивидуальном порядке и требовала больших затрат. По мнению исследователей, групповая реабилитация с использованием пения должна использоваться в медицинских учреждениях как часть реабилитации при афазии.