С нового года жизнь курильщиков станет еще дороже

С 1 января 2023 года акцизным сбором будут облагаться табачные жидкости. Все табачные жидкости, разрешенные к употреблению, должны иметь акцизную маркировку. В том числе применяются количественные ограничения при покупке из-за границы.

Реализация не облагаемых налогом табачных жидкостей, находящихся в свободном обращении вне акцизного склада до 1 января 2023 года, допускается до 31 января 2023 года. С 1 февраля все табачные изделия для потребления должны иметь акцизную маркировку. Никотиносодержащая жидкость и жидкость электронной сигареты без никотина по-прежнему не должны содержать вкусовых добавок или ароматизаторов, сообщает Налогово-таможенный департамент.

Безакцизные лимиты распространяются и на табачные жидкости, что необходимо учитывать при их провозе с собой из поездки в Эстонию. В частности, речь идет как о количествах, доставленных в Эстонию в багаже ​​пассажира, так и о количествах, отправленных иностранным лицом эстонскому частному лицу в посылке.

Пассажиру, прибывающему в Эстонию из страны, не входящей в ЕС, разрешается беспошлинно провозить с собой 20 миллилитров табачной жидкости. Пассажиру, прибывающему из другого государства-члена, разрешается беспошлинно провозить с собой 50 миллилитров табачной жидкости. Частное лицо из-за границы может беспошлинно отправить частному эстонскому лицу 20 миллилитров табачной жидкости. Доставка в Эстонию табачных изделий и сопутствующих товаров, в том числе жидкостей для электронных сигарет, через интернет-магазин запрещена.

В новом году также будет действовать новая, более высокая ставка акциза на сигареты, курительный табак и твердые заменители табака. Минимальный акциз на сигареты вырастет до 160,50 евро за 1000 сигарет, а акциз на курительный табак - до 107 евро за килограмм. Ставка акциза на твердый заменитель табака такая же, как ставка акциза на курительный табак. С нового года также появится акцизная этикетка для табачных изделий с новым дизайном, которая едина для всех табачных изделий.