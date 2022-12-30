В Эстонии обсудили необходимость принятия спецмер в связи с COVID-19

В настоящее время нет причин для немедленного введения специальных мер в связи со вспышкой заболевания в ​​Китае, поскольку в эту страну прямых рейсов нет. В Эстонии, как и во всей системе здравоохранения ЕС, основное внимание уделяется эпиднадзору и секвенированию, то есть определению мутаций вируса, для раннего обнаружения новых опасных субштаммов. В качестве практической меры предосторожности на государственном уровне рекомендуется вакцинация как против гриппа, так и против COVID-19.

По словам председателя Ученого совета профессора Тойво Майметса, в Китае распространены те же субштаммы, что и в Эстонии. «На данный момент нет необходимости принимать чрезвычайные меры в нашей стране. Мы делаем упор на секвенирование образцов вируса, поскольку информации из Китая недостаточно. Это делается для того, чтобы как можно раньше отследить появление новых штаммов, которые могут либо быстрее распространяться, либо вызвать более тяжелые заболевания».