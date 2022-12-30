Эстонские больницы на пределе возможностей: мест нет, машины скорой часами стоят в очередях

«В инфекционной клинике занято около 90% койко-мест, в отделении внутренних заболевания также более 90%, так что ситуация довольно серьезная. Мы размещаем пациентов в других отделениях – например, пациент с пневмонией вынужден находится в отделении хирургии или неврологии. Лечащим врачом при этом остается все же профильный специалист. Несмотря на это нагрузка растет, для персонала это большой стресс», – сказал руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы доктор Аркадий Попов.

Очереди в отделения экстренной медицины сейчас очень длинные. Половину нуждающихся привозят на скорой помощи, которая может ожидать в очереди несколько часов, чтобы передать пациента больнице.

Так же возросло число обращающихся за экстренной помощью и в Ида-Таллиннской центральной больнице, сообщила доктор Кристийна Мяэметс.