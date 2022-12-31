ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ⟩ Министерство окружающей среды призывает отказаться от запуска фейерверков

Фейерверки выбрасывают в воздух большие количества загрязняющих окружающую среду веществ, химикатов и взрывных веществ. В атмосферу выбрасывают различные металлы — например, литий, натрий, стронций — а также соли и оксиданты, придающие фейерверкам соответствующие цвета и эффекты. Вместе с пиротехников в атмосферу также поступает большое количество парниковых газов, которые, как известно, являются основным ускоряющим изменения климата фактором.

Химические соединения не исчезают из окружающей среды, через атмосферу и почву они возвращаются в организм человека. Сильнее всего это отражается на вдыхаемом воздухе и дыхательной системе, где снижается доля кислорода и возрастает доля загрязняющих веществ.

После новогодних праздников также остается большое количество мусора – патронов и упаковок, содержащих остатки опасных пиротехнических веществ. Кроме того, фейерверки сопровождаются шумовым и световым загрязнением, которое приводит к панике среди домашних и диких животных.