Вони – конец! ⟩ Эти продукты избавят от неприятного запаха изо рта

Китайские исследователи изучили влияние пробиотиков на неприятный запах изо рта. Между 278 людьми были распределены как таблетки плацебо, так и пробиотики, чтобы посмотреть, уменьшат ли последние дурной запах изо рта.

В случае неприятного запаха изо рта исследователи измерили летучие соединения серы, которые образуются, когда бактерии во рту смешиваются с пищей и другим мусором. Эти соединения являются одной из основных причин неприятного запаха изо рта или галитоза. Исследователи измеряли дыхание на разных расстояниях ото рта и искали белый слой на языке, который также способствует неприятному запаху. Люди, которые принимали пробиотики в период от двух до двенадцати недель, имели значительно более низкие уровни летучих соединений серы.