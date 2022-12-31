Твое дыхание подобно смерти? Жидкость для полоскания рта и жевательная резинка – не единственные способы скрыть неприятный запах. Новое исследование показывает, что пробиотики, полезные бактерии, содержащиеся в ферментированных продуктах, также помогают сдерживать неприятный запах изо рта.
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Вони – конец! ⟩ Эти продукты избавят от неприятного запаха изо рта
Эти продукты избавят от неприятного запаха изо рта
Китайские исследователи изучили влияние пробиотиков на неприятный запах изо рта. Между 278 людьми были распределены как таблетки плацебо, так и пробиотики, чтобы посмотреть, уменьшат ли последние дурной запах изо рта.
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