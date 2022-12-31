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Вони – конец! ⟩ Эти продукты избавят от неприятного запаха изо рта

rus.postimees.ee
Эти продукты избавят от неприятного запаха изо рта
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Фото: Shutterstock

Твое дыхание подобно смерти? Жидкость для полоскания рта и жевательная резинка – не единственные способы скрыть неприятный запах. Новое исследование показывает, что пробиотики, полезные бактерии, содержащиеся в ферментированных продуктах, также помогают сдерживать неприятный запах изо рта.

Китайские исследователи изучили влияние пробиотиков на неприятный запах изо рта. Между 278 людьми были распределены как таблетки плацебо, так и пробиотики, чтобы посмотреть, уменьшат ли последние дурной запах изо рта.

В случае неприятного запаха изо рта исследователи измерили летучие соединения серы, которые образуются, когда бактерии во рту смешиваются с пищей и другим мусором. Эти соединения являются одной из основных причин неприятного запаха изо рта или галитоза. Исследователи измеряли дыхание на разных расстояниях ото рта и искали белый слой на языке, который также способствует неприятному запаху. Люди, которые принимали пробиотики в период от двух до двенадцати недель, имели значительно более низкие уровни летучих соединений серы.

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