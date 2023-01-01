Похмелье иногда может оставить после себя не только головную боль и тягу к нездоровой пище, оно может повлиять и на психическое здоровье.
Опасности похмелья
Хотя алкоголь чаще всего употребляют по счастливым случаям и для поднятия настроения, чрезмерное увлечение им иногда может привести к стрессу, беспокойству или даже чувству вины, пишет Men's Health. Неудивительно, что употребление алкоголя сопровождается тревогой - многие люди наверняка просыпались наутро после вечеринки с мыслью, не сказали ли они или не сделали ли что-то неподобающее. Клинический психолог Мо Гелбарт подтверждает, что тревога по поводу глупого поведения - распространенное явление.
«Существует множество моделей поведения, которые снижают настроение и иногда вызывают тревогу. Люди чувствуют, что они вышли из-под контроля, и задаются вопросом, что они сделали», - описал он.
Необходимо помнить, что организму нелегко расщеплять алкоголь и выводить его из организма, поэтому также логично, что вы истощены после того, как сильно выпили. Следует также сказать о тревоге после выпивки, которое обычно возникает не сразу после пары рюмок, а после употребления значительно большего количества напитков.
«Алкоголь действует на организм как физиологическая атака, как избиение себя изнутри», - говорит психолог. Это объясняет, почему иногда, страдая от похмелья, приходится поклясться, что никогда больше не будешь пить алкоголь. Хорошо быть пьяным, но все меняется, когда наконец наступает похмелье. «Именно тогда человек начинает чувствовать себя плохо», - добавил Гелбарт. Если физическое здоровье выходит из-под контроля, то же самое может случиться и с психической стороной.
Алкоголь также нарушает цикл сна. Исследование 2013 года, опубликованное в журнале «Алкоголизм: клинические и экспериментальные исследования», показало, что люди, выпившие не менее четырех бутылок пива вечером, видели меньше снов и дольше бодрствовали в течение ночи. «Сон - важный фактор перезарядки ваших батарей, он восстанавливает организм», - подчеркнул Гелбарт. Прошлогоднее исследование также показало, что тревожность увеличилась почти на треть у людей с нарушениями сна.
«Недостаток сна запускает в мозге механизмы, которые делают нас чувствительными к тревоге - страдают те области мозга, которые поддерживают регуляцию эмоций», - описала соавтор исследования Эти Бен-Симон, исследователь из университета Беркли, Калифорния.
Исследователи знают, что употребление алкоголя влияет на участки мозга, которые также регулируют настроение и поведение. Алкоголь связывается с рецепторами ГАМК в мозге, что создает временное ощущение благополучия, но оно не длится долго. «Люди с уже существующими тревожными расстройствами могут пытаться подавить эмоции алкоголем, но они возвращаются гораздо большей волной», - предупреждает психиатр Апарна Айер.
Однако важно признать, что не у всех алкоголь или похмелье провоцируют тревогу и депрессию. Вероятно, это зависит в первую очередь от того, почему человек употребляет алкоголь - если он делает это из-за грусти или гнева, он будет испытывать те же эмоции, когда протрезвеет. Гелбарт рекомендует оценить, как часто вы страдаете от негативных последствий после выпивки. Если это происходит практически каждый раз, стоит посоветоваться с близкими по поводу лечения.