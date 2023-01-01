В начале года в фитнес-клубы идут чаще, чем когда-либо, но, к сожалению, многие люди дают одно и то же обещание заниматься спортом или вести здоровый образ жизни в течение нескольких лет подряд. Отсутствие результатов может быть связано с тем, что вы полагаетесь на мотивацию.
С нового года начну тренироваться! Но почему одной мотивации недостаточно?
Поскольку мотивация имеет свойство приходить и уходить, лучше придерживаться дисциплины при постановке целей. «В моменты мотивации следует строить планы, которым вы сможете следовать даже в будущем, когда мотивация уже не будет столь высокой», - советует Анджела Дакворт, профессор психологии из Университета Пенсильвании, изучающая решительность и самоконтроль, сообщает портал Men's Health.
Если вы дисциплинированны, даже снижение мотивации не помешает вам ходить в спортзал. Хотя кто-то может подумать, что дисциплина - это черта характера, ее скорее можно считать навыком, которому можно обучиться. Дисциплинированные люди отличаются добросовестностью и тем, что берутся за дело, в котором уверены, что могут его выполнить.
Мотивация помогает людям в определенный момент, но в конечном счете именно следование определенным привычкам приносит больше пользы. Со временем небольшие вклады в самоконтроль укрепляют дисциплину. Вместо того чтобы пытаться изменить все и сразу, имеет смысл попробовать создать всего одну привычку, которая может проложить путь к более значительным изменениям.
Вместо того чтобы кардинально менять весь свой рацион, замените один прием пищи. Если мысль о том, чтобы заниматься спортом в течение часа, кажется непосильной, делайте одно упражнение в день. Хотя поначалу это может показаться не очень полезным, в долгосрочной перспективе вы приобретете привычку делать то, что полезно для вас. По сути, привычки формируются так же, как и мышцы - через количество выполненных повторений. Каждое повторение укрепляет и усиливает привычку.