С нового года начну тренироваться! Но почему одной мотивации недостаточно?

Поскольку мотивация имеет свойство приходить и уходить, лучше придерживаться дисциплины при постановке целей. «В моменты мотивации следует строить планы, которым вы сможете следовать даже в будущем, когда мотивация уже не будет столь высокой», - советует Анджела Дакворт, профессор психологии из Университета Пенсильвании, изучающая решительность и самоконтроль, сообщает портал Men's Health.

Если вы дисциплинированны, даже снижение мотивации не помешает вам ходить в спортзал. Хотя кто-то может подумать, что дисциплина - это черта характера, ее скорее можно считать навыком, которому можно обучиться. Дисциплинированные люди отличаются добросовестностью и тем, что берутся за дело, в котором уверены, что могут его выполнить.

Мотивация помогает людям в определенный момент, но в конечном счете именно следование определенным привычкам приносит больше пользы. Со временем небольшие вклады в самоконтроль укрепляют дисциплину. Вместо того чтобы пытаться изменить все и сразу, имеет смысл попробовать создать всего одну привычку, которая может проложить путь к более значительным изменениям.