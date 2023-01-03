Питьевая вода. Фото иллюстративное.
Питьевая вода. Фото иллюстративное. Фото: Erik Reis / PantherMedia / Erik Reis

Исследование, проведенное Национальным институтом здравоохранения (NIH) в Британии, показывает, что у взрослых, которые регулярно пьют достаточное количество жидкости, реже развиваются хронические заболевания (например, болезни сердца и легких) и они живут дольше, чем те, кто пьет недостаточно много жидкости. Но сколько это - «достаточно много»?

С помощью данных о здоровье, собранных у 11 255 взрослых за 30-летний период, исследователи проанализировали связь между уровнем натрия в сыворотке крови и различными показателями здоровья.