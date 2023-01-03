Министерство: снижение налога на лекарства от рака создаст неравенство

По мнению министерства, проект не достигнет поставленной цели – сделать лекарства для лечения рака и других злокачественных опухолей более доступными.

Согласно законопроекту, снижение налога коснется тех лекарств, которые не входят в список так называемых льготных лекарств, стоимость которых Больничная касса возмещает нуждающимся в размере 75 или 100 процентов.

«Лекарства уже облагаются пониженной ставкой НДС в размере 9 процентов, снижение ставки налога до пяти процентов не влияет на цену лекарства таким образом, что лекарство становится более доступным для тех, кто в нем нуждается. Вряд ли 4-процентная разница по НДС может стать важным фактором для человека, нуждающегося в лекарствах, при принятии решения о том, покупать лекарство на свои деньги или нет», – заявила министр финансов Аннели Аккерманн в ответ инициаторам законопроекта.

Кроме того, проект поправок к Закону о лекарствах предусматривает, что Больничная касса возмещает некоммерческой организации, фонду и религиозному объединению сумму, равную НДС, уплаченному при покупке лекарств от рака, купленных на пожертвования. «С поправкой предполагается поддержка частноправовых лиц, сделавших пожертвование на лекарства против рака и злокачественных опухолей, в размере уплаченного на приобретение лекарственных средств НДС», – говорится в проекте.

Инициаторы законопроекта не считают разумной уплату благотворительными организациями необоснованно высокого НДС.