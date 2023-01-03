Министерство финансов не поддерживает инициированный в середине декабря «Отечеством», членами фракции Эстонской консервативной народной (EKRE) и Центристской партий законопроект о снижении ставки НДС на некоторые лекарства до пяти процентов.
Министерство: снижение налога на лекарства от рака создаст неравенство
По мнению министерства, проект не достигнет поставленной цели – сделать лекарства для лечения рака и других злокачественных опухолей более доступными.
Согласно законопроекту, снижение налога коснется тех лекарств, которые не входят в список так называемых льготных лекарств, стоимость которых Больничная касса возмещает нуждающимся в размере 75 или 100 процентов.
«Лекарства уже облагаются пониженной ставкой НДС в размере 9 процентов, снижение ставки налога до пяти процентов не влияет на цену лекарства таким образом, что лекарство становится более доступным для тех, кто в нем нуждается. Вряд ли 4-процентная разница по НДС может стать важным фактором для человека, нуждающегося в лекарствах, при принятии решения о том, покупать лекарство на свои деньги или нет», – заявила министр финансов Аннели Аккерманн в ответ инициаторам законопроекта.
Кроме того, проект поправок к Закону о лекарствах предусматривает, что Больничная касса возмещает некоммерческой организации, фонду и религиозному объединению сумму, равную НДС, уплаченному при покупке лекарств от рака, купленных на пожертвования. «С поправкой предполагается поддержка частноправовых лиц, сделавших пожертвование на лекарства против рака и злокачественных опухолей, в размере уплаченного на приобретение лекарственных средств НДС», – говорится в проекте.
Инициаторы законопроекта не считают разумной уплату благотворительными организациями необоснованно высокого НДС.
«Сегодня в Эстонии действует частный фонд поддержки лечения рака Kingitud elu. Фонд приходит на помощь как конкретному человеку, так и государству, беря на себя расходы, которые государство не готово нести при закупке лекарств. Собирая деньги за счет пожертвований и покупая на них лекарства, прописанные врачами, фонд уплачивает НДС. Таким образом, достаточно высокий процент собранных денег возвращается государству. Всего за девять лет работы фонд потратил около 1,5 миллиона евро на НДС. Это та сумма, на которую фонд мог бы покрыть полугодовые расходы на лечение онкобольных», – отмечают они.
В течение полугода с помощью фонда лечатся около ста человек. Высокая ставка НДС кажется депутатам несправедливой с точки зрения важных целевых групп, в том числе жертвующих. Это также является причиной стремления снизить стоимость лекарств, приобретаемых на пожертвования, в размере НДС.
Однако, по словам Аккермана, такое регулирование создало бы неравенство, поскольку благотворительностью занимаются не только организации, созданные для этой цели, но также частные лица и компании. «Более того, неравенство возникло бы и в том случае, если бы компенсация касалась только лекарств, предназначенных для лечения рака и злокачественных опухолей, не считая лекарств, предназначенных для лечения других заболеваний и не включенных в список лекарств Больничной кассы, – пояснила Аккерманн.
Директива Евросоюза, касающаяся общей системы НДС, не допускает полной отмены НДС на лекарства, не включенные в льготный список. Она позволяет государствам-членам применять до двух сниженных налоговых ставок, в частности, к фармацевтическим препаратам, медицинскому оборудованию и вспомогательным средствам.
В качестве других способов снижения цен на лекарства от рака члены Рийгикогу рассматривали также пополнение списка льготных лекарств теми лекарствами, которых в настоящее время там нет. В то же время этот список регламентирован министерским постановлением, поэтому законодатель не может в него вмешиваться. Также реализация соответствующей меры предположительно обойдется значительно дороже, чем предусмотрено в проекте.