В Китае переполнены крематории из-за смертности от ковида

В Китае из-за резкого роста смертности на фоне нынешней гигантской волны коронавируса крематории по всей стране переполнены, похоронная отрасль в стране находится в состоянии паралича, сообщило в среду, 4 января, агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники и экспертов. «Похоронные бюро в крупных городах заполнены, некоторые эксперты предупреждают, что худшее впереди», – отмечается в материале.

В одном из похоронных бюро Пекина сообщили, что ежедневно кремируется около 140-150 тел, ранее их число не превышало сорока. Между тем в одном из крематориев в Лунхуа (район Шэньчжэня) рассказали, что ежедневно сжигается порядка 500 тел – этот показатель в пять раз превышает средний. Работники крематориев Пекина и Шанхая говорят, что ближайшее свободное место на кремацию можно забронировать лишь на середину января. Некоторые похоронные организации перешли на систему онлайн-очередей.

Агентство Вloomberg отмечает, что в Китае развился теневой бизнес по кремации тел. Если прежде кремация стоила несколько тысяч юаней, то в январе некоторые крематории стали требовать десятки тысяч юаней. Так, кремация в течение трех дней обойдется в 68 тысяч (9 316 евро), а в день смерти – в 88 тысяч юаней (12 056 евро).

Волна коронавируса в Китае