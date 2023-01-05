По данным Департамента здоровья, в Эстонии за неделю ОРЗ заболели 6894 человек, в том числе 1902 гриппом и 2566 коронавирусом.
Грипп и коронавирус скосили более 4000 человек за неделю
Продолжается тренд роста распространения вируса гриппа, хотя интенсивность заболеваемости замедлилась. В течение последней недели число лабораторно подтвержденных случаев заболевания гриппом выросло на 14 процентов, численность обратившихся с ОРЗ пациентов выросла на 33 процента.
Департамент здоровья на основании данных, зарегистрированных при целевом обследовании острых респираторных инфекций верхних дыхательных путей, оценивает интенсивность заболеваемости как высокую, распространение вируса гриппа является широким. Доля вирусов гриппа А составляет 53,8 процента всех исследованных проб. По-прежнему чаще всего заболевают дети в возрасте до 4 лет.
По предварительным данным Центра инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK), из-за гриппа за неделю были госпитализированы 74 пациента. С начала сезона в связи с гриппом госпитализированы 380 человек, большинство нуждающихся в госпитализации - пожилые люди.
За неделю подтверждены 2566 случаев коронавируса, показатели заболеваемости коронавирусом за неделю не изменились. После праздников выросло число очагов в домах попечения, теперь их в общей сложности шесть, в них насчитывается 121 заболевший. Рост заболеваемости связывают с посещаемостью домов попечения в праздники.
По состоянию на утро среды, в больницах находилось 220 пациентов с COVID-19, из них 85 требовалась госпитализация в связи с симптоматикой COVID-19. За неделю скончались 19 человек в возрасте 67-94 лет, у всех были тяжелые сопутствующие заболевания.