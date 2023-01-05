Ученые ТУ: у перенесших Covid-19 могут развиться новые заболевания

Большое исследование, проведенное в Соединенных Штатах и охватившее 273 618 человек, переболевших Covid-19, показало, что тяжелое течение Covid-19, требующее госпитализации, сопряжено с серьезными последствиями для здоровья в более позднем возрасте.

В Эстонии также было проведено несколько исследований для оценки воздействия на организм перенесенного Covid-19. В одном из них мы оценили риск развития новых заболеваний у госпитализированных в связи с заболеванием Covid-19 в период с 26.02.2020 по 28.02.2021. Всех испытуемых - всего 3949 пациентов - наблюдали до 12 месяцев и сравнивали с теми, кто не болел Covid-19 (всего 15 511 человек контрольной группы с аналогичным социально-демографическим профилем).

Мы обнаружили, что среди нуждавшихся в стационарном лечении из-за Covid-19, риск умереть в ближайшие 12 месяцев почти в три раза выше, а риск повторной госпитализации почти в два раза выше. Кроме того, у них был значительно более высокий риск развития нескольких новых заболеваний. Например, риск деменции, хронических заболеваний печени и хронических заболеваний нижних дыхательных путей был более чем в четыре раза выше по сравнению с теми, кто не болел Covid-19. Риск развития сахарного диабета второго типа, ишемической болезни сердца и других сердечных заболеваний был выше более чем в три раза, а риск первого появления аффективных расстройств - более чем в два раза по сравнению с теми, кто не переболел Covid-19.

По состоянию на сегодняшний день в стационарном лечении нуждались более чем 20 000 пациентов. Учитывая значительно более высокий риск развития множественных хронических заболеваний, а также повторную госпитализацию, эти пациенты нуждаются в более тщательном наблюдении и проверке на наличие возможных новых заболеваний. Это создает дополнительную нагрузку как на пациента, так и на систему здравоохранения.