При вылете из Китая будет проводиться тестирование на COVID-19.

Вчера Европейская рабочая группа по координации кризисных ситуаций утвердила список превентивных мер в связи с тем, что, начиная с 8 января 2023 года, в Китае снимаются ограничения на поездки, введенные ранее в связи с COVID-19. Данные меры вводятся из-за недостаточности и недостоверности информации о состоянии эпидемиологической системы и системы здравоохранения в Китае.

• Во время поездки в Китай и из Китая всем путешествующим рекомендуется пользоваться медицинскими масками или масками типа FFP2/N95/KN95.

• Персоналу и пассажирам международных рейсов, связанных с посещением Китая, будут предоставлены дополнительные рекомендации по личной гигиене и охране здоровья.

• Настоятельно рекомендуется ввести требование для всех людей, прибывающих из Китая в государства-члены ЕС, предоставлять отрицательный результат предполетного теста на COVID-19, сделанный не ранее, чем за 48 часов до вылета из Китая.

• Поддержкой этим мерам служит мониторинг и секвенирование штаммов вируса в государствах-членах ЕС. Кроме того, будет проводиться выборочное тестирование на COVID-19 пассажиров, прибывающих из Китая. Образцы с положительным тестом секвенируют для определения штамма вируса.