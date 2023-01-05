Как избежать переедания?

Физическая активность и упражнения ускоряют потерю веса и помогают поддерживать нормальный вес, поскольку физические упражнения сжигают калории, поступающие с пищей, которые при недостаточной физической активности откладываются в виде жира. Однако исследователи обнаружили, что физические упражнения не только сжигают калории, но и влияют на аппетит и помогают регулировать его, чтобы человек не съедал больше, чем нужно его организму.

Исследователи провели эксперимент, в ходе которого выяснилось, что после 60 минут физических упражнений риск переедания у людей снижался почти в два раза. Когда участники исследования не занимались спортом, они на 12 процентов чаще переедали в последующие часы. Если участники предварительно занимались физическими упражнениями, то риск составлял всего пять процентов. Каждые десять минут физической активности снижали риск переедания на один процент.