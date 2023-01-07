Врач: 60% госпитализированных с гриппом или коронавирусом не вакцинированы

По словам главного врача Ида-Вируской центральной больницы Тоомаса Карийса, в этом году все чаще у людей диагностируется грипп и на данный момент в больнице госпитализировано 20 человек с коронавирусом и 8 с гриппом, пишет ERR.

По его словам, на данный момент больница не испытывает проблем из-за болезни персонала, и он считает, что этому способствует начатая в конце ноября вакцинация работников больницы. Также он добавил, что к сожалению в Эстонии люди по ряду разных причин боятся вакцинироваться, что в свою очередь увеличивает шанс тяжело заболеть.