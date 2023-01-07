На протяжении последней недели число случаев заболевания гриппом в Эстонии, подтвержденных в лаборатории, выросло на 14%, а количество пациентов, обратившихся с острыми инфекциями верхних дыхательных путей, выросло на 33%.
Врач: 60% госпитализированных с гриппом или коронавирусом не вакцинированы
По словам главного врача Ида-Вируской центральной больницы Тоомаса Карийса, в этом году все чаще у людей диагностируется грипп и на данный момент в больнице госпитализировано 20 человек с коронавирусом и 8 с гриппом, пишет ERR.
По его словам, на данный момент больница не испытывает проблем из-за болезни персонала, и он считает, что этому способствует начатая в конце ноября вакцинация работников больницы. Также он добавил, что к сожалению в Эстонии люди по ряду разных причин боятся вакцинироваться, что в свою очередь увеличивает шанс тяжело заболеть.
«Опыт показывает, что вакцинированные люди часто болеют дома, не в интенсивной палате и даже не в больнице, а на данный момент 60% из тех, кто находится в больнице в связи с лечением ковида или гриппа, не вакцинированы. Все-таки грипп, хотя и с высокой температурой и с плохим самочувствием, по моему ощущению, более легкое заболевание, чем ковид», - пояснил Тоомас Карийс.