Чем опасен новый подвариант коронавируса?

Если иммунная система реагирует медленнее, то у вируса XBB.1.5 есть больше времени для размножения, что повышает вероятность заболевания COVID-19.

Является ли XBB.1.5 более опасным, чем другие варианты?

Первые данные из США свидетельствуют о том, что XBB.1.5 не более смертоносен, чем другие подварианты «омикрона». «Из достоверных источников в США мы знаем, что у людей, инфицированных вариантом XBB.1.5, не наблюдается более тяжелых симптомов COVID-19», - добавляет Хантер.

Однако эксперты опасаются, что, если XBB.1.5 будет быстро распространяться, то это приведет в итоге к росту количества людей с тяжелыми симптомами, похожими на симптомы других подвариантов «омикрона». При этом, напоминает Майкла Хэда, распространение нового подварианта происходит в неблагоприятное время для систем здравоохранения.

«Этой зимой уровень заражаемости большинством респираторных вирусов, включая SARS-CoV-2 и грипп, уже довольно высок. Распространение XBB.1.5 окажет влияние на другие области здравоохранения, например, на хирургию, где плановые операции откладываются для удовлетворения актуальных проблем борьбы с коронавирусом», - продолжает Хэд.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и другие ведомства из этой сферы внимательно следят за распространением инфекции и информацией, получаемой из медучреждений, чтобы оценить влияние нового подварианта на пациентов.

Насколько эффективные вакцины против XBB.1.5?

Поскольку XBB.1.5 является подвариантом «омикрона», вакцинация против коронавируса и/или перенесенное ранее заболевание COVID-19 все равно обеспечит системный иммунитет к новому подварианту. «Вакцины по-прежнему обеспечивают такую же защиту от тяжелого протекания заболевания, если вы заразились XBB.1.5. Однако мы можем быть немного менее защищены от передачи подварианта вируса XBB.1.5», - уточняет Хантер.

По мнению экспертов, COVID-19 не собирается в ближайшее время оставить человечество в покое, а это означает, что новые подварианты, такие как XBB.1.5, скорее всего, будут появляться и дальше.