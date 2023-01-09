Колющая боль, побелевшая кожа и риск гангрены: что можно и нельзя делать при обморожении
Быстрее и чаще всего обмораживаются пальцы ног, пальцы рук, нос и уши.
Первым симптомом является колющая боль в отмороженном месте.
Ни в коем случае нельзя помещать отмороженное место под горячую воду.
Гипотермия (критическое переохлаждение организма - прим.ред.) вызвана замедлением кровообращения и может охватывать все тело. В случае локального обоморожения, ткани одной области замерзают, потому что организм не в состоянии поддерживать постоянную температуру всего тела, пишет Tervishoiu Akadeemia.
Локальное и общее обоморжение протекают по-разному, но локальному замерзанию способствует общее переохлаждение. В то же время локальное обморожение обычно не приводит к общему.
Общая гипотермия возникает в первую очередь потому, что на холоде замедляется кровообращение, и кровь уже не циркулирует в нашем организме в привычном количестве и темпе. Снижению температуры тела могут способствовать низкая внешняя температура, ветер, влажность, длительное пребывание на холоде, неподходящая одежда, общее физическое состояние человека, нарушение кровообращения, алкогольное опьянение, а также то, двигается ли человек в состоянии обморожения. Общее обморожение опасно для жизни.
Неправильная одежда может стать причиной обморожения
Локальное обморожение часто случается, например, с альпинистами, которые длительное время находятся в условиях сильного холода. Вследствие этого их кровообращение замедляется, у тела пропадает возможность поддерживать постоянную температуру в каждой части. Недостаток жидкости, усталость, высота над уровнем моря, ветер и влажность, а также тесные предметы одежды (например, слишком узкая обувь) могут стать причиной локального обморожения.
Первыми замерзают те участки тела, где тепла от кровообращения не хватает на морозе. Типичным примером являются пальцы ног, пальцы, нос, уши или, другими словами, части тела, которые недостаточно хорошо защищены от холода. Но также, например, щеки – это места, которые начинают быстро холодеть.
Первыми начинают замерзать те части тела, где тепла от кровотока недостаточно на морозе. Типичным примером являются пальцы ног, пальцы рук, нос, уши или, другими словами, части тела, которые недостаточно хорошо защищены от холода. В их число входят и щеки.
Признаки локального и общего обморожения
Первым симптомом локального обморожения является покалывание и боль на коже. Постепенно кожа начинает терять свою чувствительность, исчезает прежняя боль, все немеет. Кожа становится чешуйчато-белой, твердой на ощупь, жесткой.
При обоморожении первой и второй степени кожа становится белой. В этом случае ткани еще можно спасти. Однако в случае третьей степени, когда кожа становится пурпурно-синей, часть тела обычно нельзя спасти, и ее ампутируют. Узнать о серьезности травмы можно только после того, как конечность оттает.
Первичным симптомом общего обоморожения является мышечный тремор. Если температура тела упала ниже 32 градусов, мышцы перестают дрожать. Человек становится сонным, может потерять сознание. Дыхание замедляется и становится настолько ровным, что может показаться, что оно остановилось. Пульс настолько слабый и медленный, что измерить его очень сложно.
Как согреть отмороженное место?
При локальном обморожении необходимо как можно скорее оказать первую помощь и согреть пострадавшего, так как обморожение может вызвать необратимую потерю чувствительности и гангрену тканей. В случае как локального, так и общего обморожения необходимо реагировать быстро, но действовать спокойно, чтобы избежать усугубления возможного повреждения тканей в результате слишком быстрой смены температуры.
При локальном обморожении замерзшие места можно поместить в теплую воду (теплую, а не горячую: температура воды должна быть около 20-37 градусов), например, сделав ванночку для ног или рук. Если невозможно отвести человека в теплое помещение или сделать ванночку, следует наложить теплую объемную повязку. Это означает, что в случае замерзшей руки пальцы должны быть отделены друг от друга с помощью объемной повязки. Так они согреются быстрее. Ни в кое случае нельзя помещать замерзшее место под горячую воду, в духовку или прикладывать к другому источнику тепла - кожа от переохлаждения теряет чувствительность, что увеличивает риск получения ожога.