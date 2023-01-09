В торговом центре Т1 открылась клиника сексуального здоровья

«Я считаю символичным, что Эстонская ассоциация сексуального здоровья начинает рабочий год в новых помещениях центра Т1. Новое место похоже на новое начало и, безусловно, принесет много новых идей. Но ассоциация, безусловно, продолжит заниматься важными и близкими нам темами, такими как половое воспитание, интернет-консультации, развитие консультационных услуг для молодежи и сотрудничество в области развития. Все для того, чтобы продвигать сексуальное и репродуктивное здоровье и права людей, особенно молодежи», - сказала президент ассоциации доктор Яана Белов.

Руководитель клиники доктор Майри Каха отметила, что услуги, связанные с сексуальным здоровьем, предлагаются как молодежи, так и взрослым. По ее словам, среди клиентов клиники всегда были люди из-за пределов Таллинна, и теперь им стало намного легче посетить клинику: можно приехать на автобусе, поезде, трамвае или даже самолете - все остановки рядом. В центре есть просторная парковка для автомобилей.

Для клиники построены специальные помещения на 270 квадратных метра. По словам генерального директора T1 Тармо Хыбе, в будущем на одном этаже будут сосредоточены не только услуги красоты и здоровья, но и различные развлекательные заведения и спортивные клубы.

Клиника сексуального здоровья предлагает свои услуги молодежи и взрослым с 2002 года. В клинике пациентов принимают гинекологи, акушерки, психологи, консультанты по делам молодежи, сексолог, а также общий хирург.