На сегодняшний день штамм XBB.1.5 обнаружен в 12 европейских странах, комментирует руководитель научного совета Тойво Майметс.
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ТОЙВО МАЙМЕТС ⟩ Новый штамм коронавируса XBB.1.5 распространяется с ужасающей скоростью и подавляет иммунитет
Когда новый штамм достигнет Эстонии?
Новый штамм коронавируса XBB.1.5 распространяется с ужасающей скоростью и подавляет иммунитет
Штамм XBB.1.5 также называют «Кракен» – то и дело наука любит давать подштаммам коронавируса такие неприятные имена. Мы наблюдаем за этим штаммом с конца октября. В Северо-Восточной Америке он вытеснил большинство других штаммов вируса – говорят, что сегодня он составляет 75 процентов всех видов коронавируса.
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