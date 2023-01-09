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ТОЙВО МАЙМЕТС ⟩ Новый штамм коронавируса XBB.1.5 распространяется с ужасающей скоростью и подавляет иммунитет

Когда новый штамм достигнет Эстонии?
Тойво Майметс
, председатель научного совета
Новый штамм коронавируса XBB.1.5 распространяется с ужасающей скоростью и подавляет иммунитет
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Биолог и руководитель научного совета Тойво Майметс.
Биолог и руководитель научного совета Тойво Майметс. Фото: Sille Annuk

На сегодняшний день штамм XBB.1.5 обнаружен в 12 европейских странах, комментирует руководитель научного совета Тойво Майметс.

Штамм XBB.1.5 также называют «Кракен» – то и дело наука любит давать подштаммам коронавируса такие неприятные имена. Мы наблюдаем за этим штаммом с конца октября. В Северо-Восточной Америке он вытеснил большинство других штаммов вируса – говорят, что сегодня он составляет 75 процентов всех видов коронавируса.

Буква X в начале названия XBB.1.5 означает – как и у других штаммов с этим начальным знаком – перекрестный (англ. cross). Другими словами, это помесь двух штаммов вируса. Его предшественником был XBB, и мы часто наблюдали его в Индии и Сингапуре. Сегодня появилось еще несколько мутаций, и одна из них бушует в Америке. Благодаря таким мутациям он очень быстро размножается.

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