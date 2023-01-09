ТОЙВО МАЙМЕТС ⟩ Новый штамм коронавируса XBB.1.5 распространяется с ужасающей скоростью и подавляет иммунитет

Штамм XBB.1.5 также называют «Кракен» – то и дело наука любит давать подштаммам коронавируса такие неприятные имена. Мы наблюдаем за этим штаммом с конца октября. В Северо-Восточной Америке он вытеснил большинство других штаммов вируса – говорят, что сегодня он составляет 75 процентов всех видов коронавируса.

Буква X в начале названия XBB.1.5 означает – как и у других штаммов с этим начальным знаком – перекрестный (англ. cross). Другими словами, это помесь двух штаммов вируса. Его предшественником был XBB, и мы часто наблюдали его в Индии и Сингапуре. Сегодня появилось еще несколько мутаций, и одна из них бушует в Америке. Благодаря таким мутациям он очень быстро размножается.