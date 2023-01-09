Больница аннулировала парковочный штраф пациенту ЭМО и принесла извинения

Нугис получил штраф за несоблюдение правил парковки на платной стоянке, когда утром 2 января обратился в ЭМО из-за проблем с сердечным ритмом, купил парковочный билет, а позже его жена заказала мобильную парковку. Штраф в размере 28 евро выписал оператор парковки Ühisteenused с пометкой «неправильная зона».

Ошибке способствовало то, что парковочный автомат, как и все парковочные автоматы в клинике, выдает билеты только для зоны YT74, а на парковке ЭМО – зона YT76. В качестве основания для мобильной парковки пациент использовал зону, указанную в парковочном билете.

Об отмене штрафа Нугису сообщил исполняющий обязанности руководитля экономического отдела клиники Ааре Тоон. В качестве комментария Тоон сообщил газете Tartu Postimees, что парковочные автоматы клиники будут перенастроены для выдачи билетов в зону YT76.

Тоон добавил, что неразбериха с парковкой должна быть устранена к концу строительных работ, после чего также улучшится доступ пациентов в ЭМО и возможность парковки автомобилей. Сейчас для пациентов ЭМО строится автостоянка на первом этаже здания детской поликлиники, где установлен шлагбаум и где время бесплатной парковки продлевается.