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Больница аннулировала парковочный штраф пациенту ЭМО и принесла извинения

Юри Саар
Больница аннулировала парковочный штраф пациенту ЭМО и принесла извинения
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Тынис Нугис получил штраф за парковку перед входом EMO Клиники Тартуского университета.
Тынис Нугис получил штраф за парковку перед входом EMO Клиники Тартуского университета. Фото: Kristjan Teedema

Тынис Нугис, который на прошлой неделе был оштрафован на парковке отделения экстренной медицины (ЭМО) Клиники Тартуского университета, сегодня утром получил телефонный звонок из медицинского учреждения о том, что его штраф был аннулирован, а представитель клиники извинился перед ним.

Нугис получил штраф за несоблюдение правил парковки на платной стоянке, когда утром 2 января обратился в ЭМО из-за проблем с сердечным ритмом, купил парковочный билет, а позже его жена заказала мобильную парковку. Штраф в размере 28 евро выписал оператор парковки Ühisteenused с пометкой «неправильная зона».

Ошибке способствовало то, что парковочный автомат, как и все парковочные автоматы в клинике, выдает билеты только для зоны YT74, а на парковке ЭМО – зона YT76. В качестве основания для мобильной парковки пациент использовал зону, указанную в парковочном билете.

Об отмене штрафа Нугису сообщил исполняющий обязанности руководитля экономического отдела клиники Ааре Тоон. В качестве комментария Тоон сообщил газете Tartu Postimees, что парковочные автоматы клиники будут перенастроены для выдачи билетов в зону YT76.

Тоон добавил, что неразбериха с парковкой должна быть устранена к концу строительных работ, после чего также улучшится доступ пациентов в ЭМО и возможность парковки автомобилей. Сейчас для пациентов ЭМО строится автостоянка на первом этаже здания детской поликлиники, где установлен шлагбаум и где время бесплатной парковки продлевается.

Тоон пояснил, что для пациентов нет риска получить штраф за парковку, парковка должна быть оплачена при выезде, исходя из использованного времени парковки.

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