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Стало известно, что обеспечивает длительную защиту от коронавируса

rus.postimees.ee
Стало известно, что обеспечивает длительную защиту от коронавируса
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SARS-CoV-2.
SARS-CoV-2. Фото: Postimees

Вакцинация и предшествующая инфекция SARS-CoV-2 обеспечивают долгосрочную защиту от субварианта омикрон-штамма BA.5, сообщает Medical Xpress.

Согласно исследованию Лиссабонского университета, опубликованному в Lancet Infectious Diseases, гибридный иммунитет к подварианту BA.5 омикрон-штамма SARS-CoV-2 сохранялся в течение как минимум восьми месяцев после первоначального заражения.

Защита, обеспечиваемая гибридным иммунитетом, сначала составляла около 90 процентов, снижалась примерно до 70 процентов через пять месяцев и стабилизировалась на уровне около 65 процентов через восемь месяцев. Результаты показывают, что гибридный иммунитет, генерируемый инфекцией более ранних подвариантов SARS-CoV-2, достаточно стабилен.

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