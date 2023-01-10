Стало известно, что обеспечивает длительную защиту от коронавируса

Согласно исследованию Лиссабонского университета, опубликованному в Lancet Infectious Diseases, гибридный иммунитет к подварианту BA.5 омикрон-штамма SARS-CoV-2 сохранялся в течение как минимум восьми месяцев после первоначального заражения.

Защита, обеспечиваемая гибридным иммунитетом, сначала составляла около 90 процентов, снижалась примерно до 70 процентов через пять месяцев и стабилизировалась на уровне около 65 процентов через восемь месяцев. Результаты показывают, что гибридный иммунитет, генерируемый инфекцией более ранних подвариантов SARS-CoV-2, достаточно стабилен.