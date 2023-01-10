Государство выделит на лечение детей с редкими заболеваниями 800 000 евро

По словам министра охраны здоровья и труда Пеэпа Петерсона, посетившего Центр компетенции по редким заболеваниям, созданный в сотрудничестве с клиникой Тартуского университета и Детским фондом, государство должно системнее подходить к решению проблемы лечения редких заболеваний. «Внеочередная субсидия – это только начало, мы должны активнее действовать, чтобы выработать более устойчивое решение. Я вижу, что семьи, в которых есть дети, страдающие редкими заболеваниями, слишком долго оставались один на один со своими проблемами, нам нужно искать пути для сотрудничества», - сказал министр.

Стратегический руководитель Детского фонда Сийри Оттендер-Паасма отметила, что 800 000 евро – не только значимая сумма, но прежде всего признак того, что семьи, воспитывающие ребенка с редким заболеванием, и их заботы наконец-то замечены. «Это то, о чем мы говорили годами, призывая к сотрудничеству! Я очень рада, что начало положено, образованное летом правительство услышало нас и пришло на помощь. А мы в Детском фонде продолжим свою работу, исходя из того принципа, что каждый ребенок важен».