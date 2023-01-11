Проблема редко диагностируется, но очень распространена: как бороться с бессонницей

За четыре часа до сна следует воздержаться от употребления алкоголя и тяжелой или острой пищи. Алкоголь, употребляемый вечером, может ускорить процесс засыпания, но не дает возможности БДГ-сна, когда мы видим сновидения. Эта фаза сна играет важную роль в запоминании информации, полученной в течение дня. Перед сном также не стоит заниматься рабочими обязанностями или вести эмоциональные разговоры.

Человек должен засыпать в течение 10-20 минут. «Если за это время вам не удалось заснуть, пройдитесь в другую комнату, займитесь чем-нибудь успокаивающим. Когда почувствуете, что сон вернулся, снова ложитесь в постель», - советует Нульк и добавляет, что в моменты беспокойного сна вредно смотреть на часы. Медсестра также рекомендует использовать безрецептурные препараты, в состав которых входят травы, валериана, зверобой или мелатонин.

Имейте в виду, что, если утром есть желание проснуться позже, спать дольше обычного можно максимум час.

Если все попытки тщетны, обращайтесь к врачу!

Большинство людей в течение жизни испытывали кратковременные проблемы со сном, вызванные стрессом или другими факторами окружающей среды. Нарушения сна также могут сохраняться в течение длительного времени, нарушая повседневную жизнь и общее состояние здоровья. Хотя типичные и наиболее распространенные нарушения сна различаются в зависимости от пола, возраста и образа жизни, по словам Нульк, половина людей с нарушениями сна никогда не обращались к специалисту, потому что не могут увидеть связи между своими проблемами со здоровьем и нарушениями сна. Иногда человек настолько привыкает к проблеме, что может не отдавать отчет о том, что у него давнее расстройство сна. Сон может быть плохим в течение многих лет, и человек приходит на прием к врачу только после перенесенного хронического заболевания или даже инфаркта.