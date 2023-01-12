6 января 2023 года в Клинике Тартуского университета было проведено лечение дефекта суставного хряща коленного сустава с использованием инновационного биорезорбируемого имплантата. Это была первая в мире операция, при которой восстанавливалась целостность суставной поверхности таким способом.
Эстонские врачи провели уникальную операцию, ставшую первой в своем роде в мире
Пациент, которому потребовалась данная операция, был молодым человеком, потерявшим большую часть суставной поверхности одного колена.
«Учитывая размер данного дефекта, пожилой пациент мог бы получить хороший результат лечения с помощью эндопротеза, но для такого молодого и активного человека важно восстановление дефекта суставной поверхности с помощью тканевой инженерии на основе его собственной ткани. Пациент раньше занимался спортом на высоком уровне, но в последние несколько месяцев боль в колене и отек уже мешали заниматься повседневной деятельностью. Теперь, после операции и при успешном лечении, пациент может вернуться к активной жизни», — представил новый метод лечения один из проводивших операцию, доктор Каспар Тоотси из Ортопедической клиники. Он добавил, что операция проводилась под общей анестезией и длилась два часа, в течение которых первый этап выполнялся артроскопически, а второй — введением имплантата с помощью миниартротомии или методом открытого разреза.
Операции предшествовало полтора года международного планирования исследований, в которых, помимо клиники Тартуского университета, также участвуют различные больницы Финляндии и Швеции.
Координатором исследования является доктор Теэму Паатела из Финляндии, а эстонскую исследовательскую группу возглавляет доктор Каспар Тоотси из Клиники Тартуского университета. Поскольку это была первая операция такого рода, доктор Теэму Паатела также присутствовал в качестве ассистента. Помимо доктора Каспара Тоотси, в состав хирургической бригады входил также доктор Реэдик Пяэзуке, а помимо доктора Тоотси и доктора Пяэзуке в исследованиях участвуют еще несколько сотрудников ортопедической клиники – доктор Эгон Пууорг, медсестра Аннели Труупольд и физиотерапевт Грегор Пруунсильд», — описал один из руководителей исследования и заведующий клиникой травматологии и ортопедии профессор Ааре Мяртсон.
Для восстановления суставного хряща впервые был использован созданный в рамках исследований имплантат COPLA®, разработанный финскими учеными и показавший очень хорошие результаты в доклинических исследованиях.
«COPLA® — это, по сути, пористая трехмерная поддерживающая матрица (скаффолд), которая заполняется собственными клетками человека, таким образом восстанавливая дефект. Сам имплантат резорбируется, т.е. полностью замещается собственными тканями пациента в течение двух-трех лет. Один слой имплантата имеет толщину около 1-2 мм и должен быть обрезан в соответствии с формой дефекта хряща во время операции. При необходимости используется несколько слоев имплантата.
В случае с первым пациентом имел место серьезный и глубокий дефект, для которого потребовалось целых девять слоев», — сказал доктор Тоотси. Он добавил, что преимуществом COPLA® является отсутствие ограничения нагрузки, благодаря чему можно опереться на ногу с полной нагрузкой сразу после операции.
Чтобы оценить безопасность и терапевтический эффект нового метода лечения и имплантата, до двадцати пациентов будут включены в международное исследование и будут наблюдаться в течение двух лет. «Основные показатели, на основании которых осуществляется отбор пациентов, – единичный очаговый дефект хряща (1-4 см2) и отсутствие системных заболеваний суставов. После успешного завершения исследования COPLA станет важным дополнением к нашему лечебному арсеналу», — сказал доктор Тоотси.
Профессор Ааре Мяртсон подтвердил, что лечебная команда ортопедической клиники очень рада возможности участвовать в качестве университетской больницы в первом применении и разработке совершенно нового метода лечения и предлагать жителям Эстонии новейшие возможности лечения, основанные на научных исследованиях.