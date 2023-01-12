Ученые объясняют: почему тренировки натощак не самый лучший способ похудения

Исследования показали, что выполненные на голодный желудок упражнения действительно сжигают больше калорий за счет жировых отложений, но ученые предупреждают, что это может быть опасно для здоровья.

Организм человека консервативно реагирует как на чувство голода, так и на снижение процента жира. При занятиях спортом натощак организм пребывает в состоянии стресса, поэтому, чтобы не допустить истощения, слизистая оболочка желудка может выделять большее количество гормона голода. Было также обнаружено, что люди, которые тренируются утром, пропуская завтрак, потребляют больше калорий в течение дня, чем те, кто ест утром и тренируется через несколько часов после приема пищи.