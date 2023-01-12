Неожиданный фактор вызывает развитие артериальной гипертонии

Анализ данных, собранных в 2015-2018 годах в рамках Национального исследования здоровья и питания США (NHANES), объяснил взаимосвязь между различными типами нарушений сна и риском развития артериальной гипертонии, сообщает журнал Eesti Arst.

Были проанализированы данные 7426 человек (средний возраст 48 лет). Артериальная гипертония (систолическое АД 140 мм рт. ст. и выше или диастолическое АД 90 мм рт. ст. и выше) присутствовала у 32,8% участников. Путем опроса участников были собраны данные о продолжительности сна (оптимально 7-9 часов в сутки), симптомах бессонницы, дневной сонливости, симптомах апноэ во сне или наличии храпа.

Анализ данных показал, что разные типы нарушений сна по-разному влияют на риск артериальной гипертонии. Наличие симптомов бессонницы увеличивало риск на 53 процента, сон менее семи часов в сутки увеличивал риск на 25 процентов, наличие симптомов храпа/апноэ во сне – на 33 процента и чрезмерная дневная сонливость на 17 процентов. При наличии двух и более нарушений сна риск повышенного артериального давления был достоверно выше, а при оптимальной продолжительности сна без нарушений риск был значительно ниже.