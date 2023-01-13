Большое количество данных свидетельствует о том, что длительное сидение – основной элемент современной жизни – вредно для здоровья, даже при регулярных физических упражнениях. Основываясь на этих выводах, врачи рекомендуют всем взрослым меньше сидеть и больше двигаться. Но как часто нужно вставать со стула и как долго нужно ходить?
Берегите сердце: ученые выяснили, как часто надо двигаться при сидячей работе
В нескольких исследованиях сравнивались несколько вариантов, чтобы найти ответ, который интересует большинство офисных работников: каков минимальный объем активности, необходимый для смягчения последствий сидячего рабочего дня для здоровья?
Теперь у физиологов Колумбийского университета есть ответ: всего пять минут ходьбы каждые полчаса при длительном сидении могут компенсировать самые вредные последствия, сообщает Medical Xpress.
В отличие от других исследований, в которых тестировались один или два варианта активности, в новом исследовании тестировались пять различных режимов движения: одна минута ходьбы каждые 30 минут; одна минута через 60 минут; пять минут каждые 30 минут; пять минут каждый час; и полное отсутствие прогулок.
«Если бы мы не сравнивали несколько вариантов и не меняли частоту и продолжительность активности, мы могли бы лишь строить наши предположения об оптимальном распорядке дня», – говорит Кит Диас, доцент поведенческой медицины Колледжа врачей и хирургов Вагелоса Колумбийского университета.
Все 11 взрослых участников исследования пришли в лабораторию Диаса, где участники просидели в эргономичном кресле в течение восьми часов, вставая только для того, чтобы пройтись по беговой дорожке или сходить в туалет. Исследователи следили за соблюдением каждым участником предписанной частоты и продолжительности упражнений, а также периодически измеряли у участников артериальное давление и уровень сахара в крови (ключевые показатели сердечно-сосудистого здоровья). Участникам разрешалось работать на ноутбуке, читать и пользоваться телефоном во время занятий, а также обеспечивалось стандартное питание.
Ученые выяснили, что оптимальным временем активности составляют пять минут ходьбы каждые 30 минут. Это была единственная частота и продолжительность движений, которые значительно снизили как уровень сахара в крови, так и кровяное давление. Эта модель ходьбы также оказала большое влияние на то, как участники реагировали на обильные приемы пищи, снизив всплески сахара в крови на 58 процентов по сравнению с группой, которая сидела весь день.
Одноминутная прогулка каждые 30 минут также имела скромное преимущество в контроле уровня сахара в крови, в то время как ходьба каждые 60 минут (одна минута или пять минут) не приносила никакой пользы.
Все режимы ходьбы значительно снижали артериальное давление – на 4–5 мм рт. ст. – по сравнению с сидением в течение всего дня. «Это значительное падение, сравнимое с падением артериального давления, которое возможно в случае шести месяцев ежедневных упражнений», — говорит доктор Диас.
Ученые также периодически провели, какое у участников настроение, уровень усталости и умственной работоспособности во время тестирования. Все варианты ходьбы, кроме одной минуты ходьбы каждый час, значительно снижали утомляемость и значительно улучшали настроение. Ни один из режимов ходьбы не повлиял на умственную работоспособность.
«Влияние на настроение и усталость очень важно, – говорит Диас. – Люди склонны повторять действия, которые заставляют их чувствовать себя хорошо и доставляют удовольствие».
«Теперь мы знаем, что для обеспечения оптимального здоровья вам необходимо регулярно заниматься физическими упражнениями в дополнение к вашим ежедневным упражнениям, – говорит Диас. – Хотя это может показаться непрактичным, наши результаты показывают, что даже небольшая прогулка в течение рабочего дня может значительно снизить риск сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний».