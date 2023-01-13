Берегите сердце: ученые выяснили, как часто надо двигаться при сидячей работе

Ученые выяснили, что оптимальным временем активности составляют пять минут ходьбы каждые 30 минут. Это была единственная частота и продолжительность движений, которые значительно снизили как уровень сахара в крови, так и кровяное давление. Эта модель ходьбы также оказала большое влияние на то, как участники реагировали на обильные приемы пищи, снизив всплески сахара в крови на 58 процентов по сравнению с группой, которая сидела весь день.

Одноминутная прогулка каждые 30 минут также имела скромное преимущество в контроле уровня сахара в крови, в то время как ходьба каждые 60 минут (одна минута или пять минут) не приносила никакой пользы.

Все режимы ходьбы значительно снижали артериальное давление – на 4–5 мм рт. ст. – по сравнению с сидением в течение всего дня. «Это значительное падение, сравнимое с падением артериального давления, которое возможно в случае шести месяцев ежедневных упражнений», — говорит доктор Диас.

Ученые также периодически провели, какое у участников настроение, уровень усталости и умственной работоспособности во время тестирования. Все варианты ходьбы, кроме одной минуты ходьбы каждый час, значительно снижали утомляемость и значительно улучшали настроение. Ни один из режимов ходьбы не повлиял на умственную работоспособность.

«Влияние на настроение и усталость очень важно, – говорит Диас. – Люди склонны повторять действия, которые заставляют их чувствовать себя хорошо и доставляют удовольствие».