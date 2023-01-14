Инсульт – это острое нарушение кровоснабжения мозга. Ежегодно в Эстонии от него страдают около 4500 человек. Почти треть пострадавших от инсульта умирают в течение первого месяца после него, а треть никогда не выздоравливает полностью. К сожалению, многие до сих пор не знают о том, как распознать инсульт, а реагировать на него нужно очень быстро. В блоге Больничной кассы невролог и старший врач Северо-эстонской региональной больницы (PERH) Сийм Шнайдер рассказывает об инсульте и о том, как его распознать.
Это может спасти жизнь: как распознать инсульт
Инсульт может произойти вследствие закрытия кровеносного сосуда в головном мозге, что называется ишемическим инсультом или инфарктом мозга, или из-за разрыва кровеносного сосуда в головном мозге, что называется геморрагическим инсультом или внутримозговым кровоизлиянием. Отличить их друг от друга на основании симптомов невозможно, это становится ясно только после проведения компьютерного обследования головы. От подтипа инсульта зависит его лечение.
В большинстве случаев инсульт вызван закупоркой кровеносного сосуда. Если пациент попадает в больницу в течение четырех с половиной часов с момента появления симптомов, сгусток крови, образовавшийся в головном мозге, можно растворить с помощью внутривенной инъекции, то есть сделать тромболизис. Это быстрое, простое и эффективное лечение инфаркта головного мозга. Другой вариант - физически удалить образовавшийся сгусток из кровеносного сосуда с помощью катетера, то есть выполнить механическую тромбэктомию. Эта процедура может быть выполнена до шести, а в исключительных случаях до 24 часов после возникновения нарушения. К сожалению, тромбэктомия может проводиться только в специализированных больницах и подходит для ограниченного числа пациентов из-за специфики показаний.
Инсульт также может возникнуть при разрыве кровеносного сосуда, что может потребовать срочного хирургического вмешательства. В любом случае прогноз на выздоровление тем лучше, чем быстрее человек попадет в больницу.
Важно знать, что инсульт всегда происходит неожиданно. Большинство людей ведут активный образ жизни и, казалось бы, находятся в хорошей физической форме непосредственно перед появлением симптомов. Многие люди не распознают симптомы инсульта и принимают их за временное недомогание, из-за чего откладывают вызов скорой помощи. Таким образом, своевременная помощь, которая могла бы смягчить последствия (не допустить инвалидности) не оказывается.
Наиболее типичными симптомами инсульта являются паралич одной руки и одной стороны лица и нарушение речи. При этом паралич кисти и лица может возникать по отдельности или вместе, может возникать как с левой, так и с правой стороны тела. Поэтому, если вдруг один уголок рта опускается, ослабевает рука или четкое выражение своих мыслей затруднено, нужно немедленно звонить по номеру экстренной помощи 112.
Проблема во всем мире заключается в том, что симптомы инсульта часто не распознаются вовремя и пациент попадает в больницу только тогда, когда тромболизис делать уже нельзя. Начало лечения в течение первых 90 минут после появления первых симптомов обеспечивает значительно лучшие результаты выздоровления, и только помощь, оказанная незамедлительно, может спасти мозг.
Главные признаки, по которым можно распознать инсульт:
Искажена ли одна сторона лица человека? Опустился ли один из уголков рта?
Может ли человек контролировать свое лицо? Например, улыбнуться?
Может ли человек вытянуть обе руки перед собой и поднять их вверх?
Изменилась ли дикция, искажена ли речь человека?
Важно отметить, что даже при наличии одного из перечисленных признаков стоит немедленно обращаться в скорую помощь.