Это может спасти жизнь: как распознать инсульт

Инсульт может произойти вследствие закрытия кровеносного сосуда в головном мозге, что называется ишемическим инсультом или инфарктом мозга, или из-за разрыва кровеносного сосуда в головном мозге, что называется геморрагическим инсультом или внутримозговым кровоизлиянием. Отличить их друг от друга на основании симптомов невозможно, это становится ясно только после проведения компьютерного обследования головы. От подтипа инсульта зависит его лечение.

В большинстве случаев инсульт вызван закупоркой кровеносного сосуда. Если пациент попадает в больницу в течение четырех с половиной часов с момента появления симптомов, сгусток крови, образовавшийся в головном мозге, можно растворить с помощью внутривенной инъекции, то есть сделать тромболизис. Это быстрое, простое и эффективное лечение инфаркта головного мозга. Другой вариант - физически удалить образовавшийся сгусток из кровеносного сосуда с помощью катетера, то есть выполнить механическую тромбэктомию. Эта процедура может быть выполнена до шести, а в исключительных случаях до 24 часов после возникновения нарушения. К сожалению, тромбэктомия может проводиться только в специализированных больницах и подходит для ограниченного числа пациентов из-за специфики показаний.

Инсульт также может возникнуть при разрыве кровеносного сосуда, что может потребовать срочного хирургического вмешательства. В любом случае прогноз на выздоровление тем лучше, чем быстрее человек попадет в больницу.