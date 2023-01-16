Третий понедельник года считается самым депрессивным днем. По словам консультанта портала Peaasi.ee Дины Смоляковой, каждый человек может развить навыки помощи себе и укрепления своего психического здоровья, уменьшив таким образом риск обострения проблем с психическим здоровьем.
Спасайся, кто может: сегодня самый депрессивный день в году
«Праздники многим приносят радость, но они же могут сделать последующие месяцы особенно трудными. Повседневные обязанности, рабочие будни и приходящие счета могут изрядно подпортить настроение, – объясняет Дина Смолякова. – Даже в самые трудные времена важно обращать внимание на свое самочувствие и создавать атмосферу, поддерживающую ваше психическое здоровье», – добавляет она.
Дина Смолякова рекомендует систематически заботиться о своем психическом здоровье.
«В электронном курсе по улучшению настроения, созданном Peaasi.ee, вы можете научиться, как принимать себя, поддерживать свои мысли, чувства, сон и навыки общения, – говорит Дина Смолякова. – Если мы будем знать и уметь распознавать симптомы проблем с психическим здоровьем на ранней стадии, то сможем многое сделать для себя. Курс поможет вам понять, что может послужить причиной плохого настроения, и научиться способам улучшения настроения», – добавляет она.
Результаты исследования, представленные в прошлом году Институтом развития здоровья и Тартуским университетом, показали, что каждый пятый житель Эстонии страдает тревожным расстройством, а 28% подвержены риску депрессии. Наибольшему риску возникновения проблем с психическим здоровьем подвергаются молодые люди.
Электронный курс по улучшению настроения подойдет всем, кто отмечает у себя плохое настроение, упадок энергии, потерю интереса или радости в жизни.
«Это не обязательно означает, что у человека депрессия. Поскольку речь идет об основных симптомах депрессии, в курсе даются рекомендации о том, как понять природу депрессии и каким образом можно улучшить свое настроение. Получить пользу от курса и улучшить свое самочувствие могут также те люди, у которых не диагностирована депрессия, но которые чувствуют, что их психическое здоровье нуждается в укреплении», – объясняет Смолякова.
Материалы э-курса по улучшению настроения подготовили клинические психологи Айлен Сууртеэ, Кадри-Лийс Ситс и психолог Туули Юнолайнен при поддержке Министерства социальных дел и фонда Heateo Mõjufond. Э-курс подготовлен на основе принципов когнитивно-поведенческой терапии, научно обоснованных книг по психическому здоровью и практического опыта работы авторов.
Десятинедельный э-курс доступен для всех желающих. Э-курс является бесплатным для лиц в возрасте до 30 лет (включительно) благодаря гранту, предоставленному компанией Coca-Cola.
Лица в возрасте от 31 года и старше могут приобрести э-курс за 15 евро. Дополнительную информацию о том, как зарегистрироваться на курс, можно найти здесь.
Peaasi.ee работает в сфере укрепления психического здоровья, профилактики возникающих проблем, раннего вмешательства и снижения стигматизации в нашем обществе. Портал peaasi.ee был удостоен звания «Защитник здоровья – 2020» и ежегодной премии Президента ЭР за социальную работу. В конце 2020 года Peaasi.ee был удостоен звания «Деятель по формированию гражданского общества 2020 – НПО года».