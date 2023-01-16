Тревожность, депрессия или утрата близкого? Каждый может получить помощь по бесплатной телефонной линии

Телефонная линия поддержки душевного здоровья была создана для помощи людям в период коронавирусного кризиса, когда многие оказались изолированы друг от друга. В апреле 2022 года в перечень услуг Департамента социального страхования вошла телефонная линия эмоциональной поддержки и душепопечительства, которую до этого координировала капелланская служба Министерства социальных дел в сотрудничестве с MTÜ Tartu Teoloogia Akadeemia.

«Поскольку услуги обеих телефонных линий по содержанию частично перекрывали друг друга, мы приняли решение объединить номера. Мы хотим оказывать людям наилучшую поддержку и так, что чтобы нас было легче найти и звонящему не приходилось думать, какой номер набирать при той или иной проблеме», – пояснила руководитель службы дистанционного консультирования Департамента социального страхования Кармель Талль. По ее словам, во многих странах Европы с целью оказания поддержки душевного здоровья используется тот же самый номер, что в Эстонии, – 116 123.

Позвонивший по номеру 116 123 клиент может выбирать, какой услугой желает воспользоваться, то есть сейчас человек, набрав номер поддержки душевого здоровья, услышит сообщение о закрытии линии и рекомендацию позвонить по номеру 116 123. А позвонив по нему, клиент сможет выбрать беседу либо с консультантом, либо с попечителем, и соединиться с ним.