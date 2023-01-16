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Тревожность, депрессия или утрата близкого? Каждый может получить помощь по бесплатной телефонной линии

Rus.Postimees
Тревожность, депрессия или утрата близкого? Каждый может получить помощь по бесплатной телефонной линии
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Настольный телефон.
Настольный телефон. Фото: Egert Kamenik

С января телефонная линия поддержки душевного здоровья сливается с линией эмоциональной поддержки и душепопечительства 116 123. Услуга поддержки душевного здоровья доступна на эстонском, русском и английском языке.

Телефонная линия поддержки душевного здоровья была создана для помощи людям в период коронавирусного кризиса, когда многие оказались изолированы друг от друга. В апреле 2022 года в перечень услуг Департамента социального страхования вошла телефонная линия эмоциональной поддержки и душепопечительства, которую до этого координировала капелланская служба Министерства социальных дел в сотрудничестве с MTÜ Tartu Teoloogia Akadeemia.

«Поскольку услуги обеих телефонных линий по содержанию частично перекрывали друг друга, мы приняли решение объединить номера. Мы хотим оказывать людям наилучшую поддержку и так, что чтобы нас было легче найти и звонящему не приходилось думать, какой номер набирать при той или иной проблеме», – пояснила руководитель службы дистанционного консультирования Департамента социального страхования Кармель Талль. По ее словам, во многих странах Европы с целью оказания поддержки душевного здоровья используется тот же самый номер, что в Эстонии, – 116 123.

Позвонивший по номеру 116 123 клиент может выбирать, какой услугой желает воспользоваться, то есть сейчас человек, набрав номер поддержки душевого здоровья, услышит сообщение о закрытии линии и рекомендацию позвонить по номеру 116 123. А позвонив по нему, клиент сможет выбрать беседу либо с консультантом, либо с попечителем, и соединиться с ним.

Консультанты предлагают эмоциональную поддержку ежедневно с 10:00 до 00:00, а душепопечители – с 16:00 до 00:00. Звонки бесплатные, помощь можно получить на эстонском, русском и английском. «Увы, душевные проблемы сами по себе не проходят. И поскольку сейчас работа над улучшением доступности услуг психиатра и клинического психолога только началась, призываю людей прибегать к помощи линии поддержки душевного здоровья, – говорит министр социальной защиты Сигне Рийсало. – Это хорошая возможность пообщаться с квалифицированным специалистом, получить обратную связь касательно своих жизненных затруднений, не оставаться в одиночестве в сложной ситуации. Разговор о проблеме является ее частичным решением, и именно этого мы ждем от людей, ищущих эмоциональной поддержки или помощи душепопечителя».

Нуждающийся в эмоциональной поддержке человек может поделиться с консультантом своими повседневными заботами. Специалист выслушает его, поддержит, поможет прояснить, как лучше с ними справиться. Звонить могут все, кто испытывает неприятности в жизни и хочет о них выговориться.

К душепопечителю стоит обратиться, когда у человека горе по случаю собственного заболевания или болезни близкого, по поводу его утраты. Душепопечители ждут звонков от всех, у кого есть вопросы экзистенциального, религиозного и духовного характера. Это специалисты с теологическим образованием, которые дополнительно обучены помощи больным, находящимся в кризисе или умирающим людям.

В 2022 году на консультационные линии отдела помощи жертвам позвонили 16 518 раз, из них в 8117 случаях на кризисный телефон помощи жертвам 116 006, 5160 раз на линию поддержки душевного здоровья и 3241 раз по телефону эмоциональной поддержки и душепопечительства. Основными темами обращений стали одиночество, расстройства настроения, различные формы депрессии и тому подобное, беспокойство и страх.

Кризисный телефон помощи жертвам 116 006 продолжает работу в прежнем формате. Нуждающиеся в помощи могут звонить круглосуточно и обращаться на эстонском, русском и английском языке, как по телефону, так и в чате на странице www.palunabi.ee. Украинские психологи проводят телефонные консультации ежедневно с 16:00 до 20:00.

Кроме телефонного общения, консультации можно получать и в онлайн-формате на эстонском, русском, английском и украинском языке.

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