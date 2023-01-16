Рассекретили: какие продукты питания влияют на уровень холестерина в крови?

У большинства людей потребление диетического холестерина повышает общий уровень холестерина в крови незначительно или не повышает его вообще.

В целом, исследования показывают, что диетический холестерин, содержащийся в яйцах, не оказывает негативного влияния на общий уровень холестерина в крови. У людей, которые едят яйца для похудения или поддержания веса, потребление этих продуктов может вызывать минимальные изменения уровней холестерина ЛПНП и ЛПВП.

Исследователи подытожили, что те, кто не ест мясные продукты, могут потреблять больше яиц и молочных продуктов. Например, если у пожилого человека уровень холестерина не является высоким, употребление двух яиц в день может быть частью его каждодневного рациона питания.

Многие источники пищевого холестерина, кроме яиц и креветок, также содержат большое количество насыщенных жиров. Насыщенные жиры в свою очередь повышают уровень холестерина ЛПНП и риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Пищевой холестерин и болезни сердца

В исследовании Американской кардиологической ассоциации (AHA) 2020 года рассматривалась взаимосвязь между диетическим холестерином и риском сердечно-сосудистых заболеваний. Полученные данные не выявили однозначных результатов. Также большинство других исследований не показывают существенной связи между диетическим холестерином, включая потребление яиц, и ишемической болезнью сердца, сердечным приступом или инсультом.

С другой стороны, некоторые исследования показали, что употребление половины яйца в день может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний на шесть процентов.

По данным Tervise Arengu Instituut, больше всего насыщенных жирных кислот мы получаем из мясных продуктов с видимым или скрытым жиром (например, сосиски, колбасы, бекон) и очень жирных молочных продуктов (сметана и взбитые сливки, сыры, сливочное масло), а также из хлебобулочных изделий.

К числу наиболее полезных для здоровья продуктов относятся: овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, нежирные или обезжиренные молочные продукты, «постный» белок или белок растительного происхождения, орехи и семечки, жидкие растительные масла.