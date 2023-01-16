Высокий уровень холестерина увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Для правильного функционирования организму требуется определенное – умеренное – количество холестерина, потому как наше тело использует холестерин для построения клеток и выработки витаминов и гормонов, сообщает Medical News Today.
Рассекретили: какие продукты питания влияют на уровень холестерина в крови?
Холестерин - воскообразное вещество, вырабатываемое печенью. Тело нуждается в определенном количестве холестерина, чтобы нормально функционировать, используя его для построения клеток и производства витаминов и гормонов.
Холестерин также поступает из продуктов животного происхождения, включая мясо, птицу и молочные продукты. Этот тип холестерина является диетическим. Насыщенные жиры и трансжиры могут повышать уровень холестерина в крови, потому что они увеличивают количество холестерина, вырабатываемого в печени.
«Плохой» холестерин, «хороший» холестерин
Существует два основных типа липопротеинов: липопротеины низкой плотности (ЛПНП), также называемые «плохим» холестерином, и липопротеины высокой плотности (ЛПВП), называемые «хорошим» холестерином.
Избыток холестерина ЛПНП может накапливаться на стенках артерий, сужая их и увеличивая риск сердечного приступа и инсульта.
Необходим ли организму холестерин, содержащийся в пище?
Да, нужно следить за количеством холестерина, получаемого с пищей - для здоровья все же лучше умеренный его уровень, чем избыток. Однако в целом пищевой холестерин не представляет угрозы для здоровья. Его оптимальное безопасное количество зависит от уровня активности человека, генетики, имеющихся проблем со здоровьем и возраста.
Продукты животного происхождения содержат диетический холестерин, в том числе яичный желток, креветки, говядина, свинина, птица, сыр и сливочное масло.
В исследовании 2018 года рассматривалось влияние яиц, одного из крупнейших источников пищевого холестерина, на общий уровень холестерина в крови. Согласно полученным результатам, люди могут по-разному реагировать на пищевой холестерин в зависимости от их генетики и метаболических факторов.
У большинства людей потребление диетического холестерина повышает общий уровень холестерина в крови незначительно или не повышает его вообще.
В целом, исследования показывают, что диетический холестерин, содержащийся в яйцах, не оказывает негативного влияния на общий уровень холестерина в крови. У людей, которые едят яйца для похудения или поддержания веса, потребление этих продуктов может вызывать минимальные изменения уровней холестерина ЛПНП и ЛПВП.
Исследователи подытожили, что те, кто не ест мясные продукты, могут потреблять больше яиц и молочных продуктов. Например, если у пожилого человека уровень холестерина не является высоким, употребление двух яиц в день может быть частью его каждодневного рациона питания.
Многие источники пищевого холестерина, кроме яиц и креветок, также содержат большое количество насыщенных жиров. Насыщенные жиры в свою очередь повышают уровень холестерина ЛПНП и риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Пищевой холестерин и болезни сердца
В исследовании Американской кардиологической ассоциации (AHA) 2020 года рассматривалась взаимосвязь между диетическим холестерином и риском сердечно-сосудистых заболеваний. Полученные данные не выявили однозначных результатов. Также большинство других исследований не показывают существенной связи между диетическим холестерином, включая потребление яиц, и ишемической болезнью сердца, сердечным приступом или инсультом.
С другой стороны, некоторые исследования показали, что употребление половины яйца в день может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний на шесть процентов.
По данным Tervise Arengu Instituut, больше всего насыщенных жирных кислот мы получаем из мясных продуктов с видимым или скрытым жиром (например, сосиски, колбасы, бекон) и очень жирных молочных продуктов (сметана и взбитые сливки, сыры, сливочное масло), а также из хлебобулочных изделий.
К числу наиболее полезных для здоровья продуктов относятся: овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, нежирные или обезжиренные молочные продукты, «постный» белок или белок растительного происхождения, орехи и семечки, жидкие растительные масла.