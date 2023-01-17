На скрининговые обследования рака шейки матки пригласят 70 000 женщин. Есть ли среди них вы?

Те женщины, у которых нет жалоб и симптомов, с меньшей вероятностью участвуют в скрининге, согласно отчету Кассы здоровья об исследовании, опубликованному в 2021 году, в котором отражен процесс скрининга рака шейки матки. «К сожалению, люди часто думают, что если нет симптомов, то нет смысла идти на обследование, но, к сожалению, это не так. Вот почему мы выбрали следующий лозунг кампании – «Не все так, как кажется. Лучше проверить!». На ранних стадиях рак ничем себя не проявляет и потому участие в скрининговых обследованиях очень важно даже при отсутствии симптомов и жалоб. Участие в обследовании дает возможность проверить состояние своего здоровья и дает уверенность в том, что все в порядке», — сказала Герда Палтс, главный специалист по укреплению здоровья Кассы здоровья.