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На скрининговые обследования рака шейки матки пригласят 70 000 женщин. Есть ли среди них вы?

rus.postimees.ee
На скрининговые обследования рака шейки матки пригласят 70 000 женщин. Есть ли среди них вы?
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Маммографический автобус.
Маммографический автобус. Фото: Elmo Riig

Январь – это месяц осведомленности о раке шейки матки, и на этой неделе Касса здоровья проводит кампанию «Не все так, как кажется. Лучше проверить!». Внимание кампании сфокусировано на том, насколько важную роль играет именно профилактика рака и его раннее выявление.

В этом году на скрининговые обследования рака шейки матки приглашаются 70 000 женщин.

В Эстонии один из самых высоких показателей заболеваемости и смертности от рака шейки матки в Европе. Согласно статистке, в Эстонии ежегодно заболевают раком шейки матки около 150 женщин и из-за этого умирает около 60 женщин, однако, к сожалению, только половина приглашенных откликается на приглашение и приходит на скрининговое обследование на раннее обнаружение рака шейки матки.

Это печальная статистика, потому что рак шейки матки можно успешно предотвратить с помощью регулярных осмотров. «Рак шейки матки действительно является одним из немногих видов рака, развитие которого можно предотвратить путем своевременного вмешательства. Участие в скрининговом обследовании помогает выявить возможные клеточные изменения и предраковые состояния на ранней стадии, когда их еще можно лечить. Поэтому важно, чтобы каждая женщина заботилась о своем здоровье и регулярно проходила скрининговое обследование», — пояснила Мария Суурна, руководитель сферы услуг по скрининговым обследованиям Кассы здоровья.

Предварительные статистические данные за прошлый год показывают, что всего 48% приглашенных женщин приняли участие в скрининге на рак шейки матки, но точные данные будут подтверждены в ближайшие месяцы, когда будут получены результаты пилотного проекта по домашнему тестированию на ВПЧ, который Касса здоровья проводила в сотрудничестве с Институтом развития здоровья. Однако для того, чтобы заболеваемость и смертность от рака шейки матки в стране снизились, в скрининговых обследованиях должны принять участие не менее 70% приглашенных женщин, а до этого в Эстонии нам еще далеко. «Мы надеемся, что женщины все больше и больше будут заботиться о своем здоровье и откликнутся на приглашение к участию в скрининговом обследовании», — добавила Суурна.

Те женщины, у которых нет жалоб и симптомов, с меньшей вероятностью участвуют в скрининге, согласно отчету Кассы здоровья об исследовании, опубликованному в 2021 году, в котором отражен процесс скрининга рака шейки матки. «К сожалению, люди часто думают, что если нет симптомов, то нет смысла идти на обследование, но, к сожалению, это не так. Вот почему мы выбрали следующий лозунг кампании – «Не все так, как кажется. Лучше проверить!». На ранних стадиях рак ничем себя не проявляет и потому участие в скрининговых обследованиях очень важно даже при отсутствии симптомов и жалоб. Участие в обследовании дает возможность проверить состояние своего здоровья и дает уверенность в том, что все в порядке», — сказала Герда Палтс, главный специалист по укреплению здоровья Кассы здоровья.

В Эстонии женщин в возрасте 30–65 лет приглашают на скрининговые обследования на рак шейки матки каждые пять лет. В 2023 году на скрининговые обследования на рак шейки матки приглашаются застрахованные и незастрахованные женщины 1958, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983, 1988 и 1993 годов рождения.

Для участия в обследовании не обязательно ждать получения личного приглашения. Женщины из целевой группы могут сразу зарегистрироваться для участия в обследовании. Свое приглашение на скрининговое обследование можно найти на портале www.digilugu.ee (в рубрике «Данные о здоровье» → «Направления»).

Чтобы зарегистрироваться на скрининговое обследование, следует обратиться в медицинское учреждение или записаться на прием через общегосударственную дигирегистратуру. Контакты медицинских учреждений, которые проводят скрининговые обследования, можно найти на сайте Больничной кассы: www.haigekassa.ee/soeluuring-kontaktid.

Информацию о скрининговых обследованиях можно получить, связавшись со своим семейным врачом или написав нам на адрес info@haigekassa.ee, или по инфотелефону 669 6630.

Подробная информация на сайте: https://soeluuring.ee/emakakaelavahk-rus/.

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