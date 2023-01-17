В США выявили возможную проблему со здоровьем, возникающую от новейшей вакцины Pfizer

Однако они подчеркнули, что, несмотря на имеющиеся у них данные, маловероятно, что существует реальный клинический риск, поэтому продолжают рекомендовать вакцинацию. Например, в случае с вакциной Moderna подобной опасности выявлено не было.

В заявлении Pfizer и BioNTech говорится, что нет никаких доказательств того, что ишемический инсульт связан с использованием вакцин против COVID-19, производимых компаниями.

Около 130 из 550 000 отслеживаемых пожилых людей перенесли инсульт через три недели после вакцинации, сообщил CNN представитель CDC. Ни один из 130 пациентов не умер после инсульта.

Согласно системному предупреждению (VSD), возможно, что у людей в возрасте 65 лет и старше, получивших комбинированную вакцину против коронавируса (омикрон-штамм), выше шанс получить ишемический инсульт в течение 21 дня после вакцинации по сравнению с 22-44 днями после нее.

Заявление агентств вызвало реакцию председателя Палаты представителей по энергетике и торговле Кэти МакМоррис Роджерс, которая сказала, что CDC и FDA дадут показания перед ее комитетом.

При ишемическом инсульте, также называемом церебральным инфарктом, происходит закупорка кровеносного сосуда в головном мозге. В результате часть мозга, которая снабжалась кровеносным сосудом, без быстрого врачебного вмешательства умирает.

«Эти агентства должны быстро, открыто и прозрачно расследовать, могла ли вакцина способствовать зарегистрированным инсультам, - говорится в заявлении МакМоррис Роджерс. - Если и есть один урок, который CDC и FDA должны были извлечь из пандемии, так это важность предоставления американцам честной, четкой, точной и своевременной информации о потенциальных рисках и преимуществах вмешательств в отношении COVID-19, включая вакцинацию».