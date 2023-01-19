За неделю скончались 12 человек с COVID-19, прибавилось 1348 случаев заболевания

По сравнению с прошлой неделей, снизилось количество обращений по поводу острых респираторных заболеваний, гриппа, а также COVID-19 (на 13%, 42% и 21% соответственно). Это обусловлено праздниками и школьными каникулами. С большой долей вероятности, заражаемость увеличится в ближайшие недели.

Согласно зарегистрированным данным выборочного исследования острых респираторных заболеваний верхних дыхательных путей (сентинельный мониторинг), интенсивность заболевания можно оценить как среднюю, распространение вирусов гриппа и SARS-CoV-2 - как широкое. Возросла заболеваемость школьников.

Доля вирусов гриппа А составила 33,3% от всех исследованных сентинельных проб. Инфицированных больше всего среди школьников и взрослых.

Продолжается медленный рост доли респираторно-синцитиального вируса, составившего 21,4% образцов. Продолжают болеть дети до 4 лет. Доля вирусов HMPV (Human metapneumovirus) составляет 14,3 процента. Доля вируса парагриппа составляет 4,8 процента.

По первоначальным данным Центра инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK), на минувшей неделе из-за гриппа в госпитализации нуждались 60 пациентов. По уточненным данным TEHIK, в течение двух последних недель были госпитализированы 175 человек. Всего с начала сезона из-за гриппа нуждались в госпитализации 635 пациентов. Большинство нуждавшихся в госпитализации составили пожилые пациенты.

Потребность в госпитализации сохраняется среди лиц старше 65 лет, около половины нуждающихся в госпитализации составляют пациенты пожилого возраста, треть – дети.

В течение недели были подтверждены 1348 случаев заболевания COVID-19. По сравнению с минувшей неделей, число зарегистрированных случаев заболевания снизилось на 21,3%. По состоянию на утро вторника, в больницах находилось 149 пациентов с COVID-19, 56 из которых были госпитализированы из-за симптоматического COVID-19. В течение недели скончались 12 человек в возрасте 69-96 года, у всех были тяжелые сопутствующие заболевания.