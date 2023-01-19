«Каждый день похож на приключение»: врачом года стала Вийвика Аллас

Говоря о профессии врача, она отметила, что всегда видела себя в этой роли, и работа ей очень нравится. «Врачу никогда не бывает скучно – каждый день похож на приключение, полное сюрпризов. Работа идет хорошо, когда врач понимает человека, а человек ему доверяет. Важно, чтобы люди вносили свой вклад в собственное здоровье, а не полагались только на медицину. Я бы хотела, чтобы каким-то чудесным образом можно было повысить ответственность и мотивацию каждого человека в вопросах сохранения здоровья», – отметила она.

По словам Аллас, иногда самое сложное заключается в том, чтобы понять характер проблемы и то, чего ожидает человек на приеме. «Я стараюсь поставить себя на место человека, пришедшего на прием: зачастую за сварливостью и непокорностью стоит страх, тревога или беспокойство. Главной проблемой для семейных врачей является нехватка времени, ведь они не всегда могут вникнуть во все проблемы так, как хотелось бы. Я всегда делаю все возможное. Если иногда вечером после работы я чувствую себя уставшей до предела, то утром все равно приступаю с новыми силами. Люди из списка заботятся о своем семейном враче и медсестре», – говорит она.