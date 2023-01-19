Вчера в Доме Стенбока премьер-министр Кая Каллас и министр здравоохранения и труда Пеэп Петерсон поздравили доктора Вийвику Аллас с присуждением ей титула «Врач года 2022». Вийвика Аллас работает семейным врачом в Рыуге и Хаанья с 2006 года.
«Каждый день похож на приключение»: врачом года стала Вийвика Аллас
«Я рада, что в этом году титул достался семейному врачу из Вырумаа – таких врачей мы ищем по всей Эстонии. Семейный врач находится рядом с людьми, выслушивает их и помогает справиться с проблемами, предлагая максимально возможную помощь и поддержку, – сказала премьер-министр Кая Каллас. – Последние несколько лет оказались для семейных врачей исключительно напряженными. Мы очень благодарны за то, что вы делаете свою работу с душой, и люди всегда могут обратиться к вам со своими проблемами. Большое спасибо всем семейным врачам и поздравления Вийвике Аллас».
«Этот конкурс дает прекрасную возможность обратить внимание на тех врачей, которые не стремятся быть на виду у общественности, но при этом преданы своей работе и пациентам, нуждающимся в помощи в решении проблем со здоровьем. Как министр здравоохранения я обещаю приложить все усилия для обеспечения достойной поддержки профессиональной деятельности. Как член жюри я был очень рад, что в этом году на титул было номинировано много врачей, но среди них особенно выделялась семейный врач из Вырумаа Вийвика Аллас», – сказал министр здравоохранения и труда Пеэп Петерсон.
«Такая награда и выпавшая мне честь – это большой сюрприз для меня», – сказала д-р Вийвика Аллас.
По словам Вийвики Аллас, награда стала большой неожиданностью для нее: «Я счастлива, что на работу обычного сельского семейного врача обращают внимание и ценят ее, ведь хороших врачей и специалистов так много. Эта награда принадлежит всем семейным врачам Эстонии. Я надеюсь, что это поможет молодым людям начать работать в сельской местности».
Говоря о профессии врача, она отметила, что всегда видела себя в этой роли, и работа ей очень нравится. «Врачу никогда не бывает скучно – каждый день похож на приключение, полное сюрпризов. Работа идет хорошо, когда врач понимает человека, а человек ему доверяет. Важно, чтобы люди вносили свой вклад в собственное здоровье, а не полагались только на медицину. Я бы хотела, чтобы каким-то чудесным образом можно было повысить ответственность и мотивацию каждого человека в вопросах сохранения здоровья», – отметила она.
По словам Аллас, иногда самое сложное заключается в том, чтобы понять характер проблемы и то, чего ожидает человек на приеме. «Я стараюсь поставить себя на место человека, пришедшего на прием: зачастую за сварливостью и непокорностью стоит страх, тревога или беспокойство. Главной проблемой для семейных врачей является нехватка времени, ведь они не всегда могут вникнуть во все проблемы так, как хотелось бы. Я всегда делаю все возможное. Если иногда вечером после работы я чувствую себя уставшей до предела, то утром все равно приступаю с новыми силами. Люди из списка заботятся о своем семейном враче и медсестре», – говорит она.
Больше всего ей нравится работать с детьми. «Я считаю свою работу выполненной успешно, если ребенок, который первые несколько раз даже не решался зайти в кабинет, через некоторое время говорит мне: сегодня уши еще не проверяли, надо их тоже посмотреть», – рассказала врач.
Врача года 2022 выбрали Эстонский фонд здоровья и читатели портала www.arst.ee. Окончательное решение приняло жюри, в состав которого входили семейный врач Ээро Мерилинд, научный руководитель кардиологического центра Северо-Эстонской региональной больницы проф. Маргус Вийгимаа, а также министр здравоохранения и труда Пеэп Петерсон.
Руководитель Эстонского фонда здоровья, доктор Ээро Мерилинд сказал, что пациенты Аллас считают своего семейного врача очень заботливым человеком, который делает свою работу от души и всегда доступен. «Аллас сказала, что ей нравится работать с детьми, и она, в свою очередь, нравится детям – они навещают ее с большой радостью. – подчеркнул он, – Мы все знаем, насколько велика нехватка семейных врачей в сельской местности, но при этом реже говорим о том, насколько хорошими бывают сельские врачи. Аллас – один из таких врачей, и я осмелюсь сказать, что она – настоящая соль земли».
Вийвика Аллас окончила Тартуский университет по специальности педиатр в 1993 году, работала педиатром в Таллиннской детской больнице. Она переквалифицировалась в семейного врача, когда переехала жить в Вырумаа, и работает на этой должности с 2005 года: сначала в Варсту, а с 2006 года в Рыуге и Хаанья.