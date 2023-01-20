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Бледная кожа и холодные руки: признаки дефицита железа в крови

PM Tervis
Бледная кожа и холодные руки: признаки дефицита железа в крови
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В случае железодефицитной анемии в крови содержится меньше эритроцитов.
В случае железодефицитной анемии в крови содержится меньше эритроцитов. Фото: Shutterstock

Железодефицитная анемия может возникнуть из-за недостатка железа в рационе, плохого всасывания железа из кишечника или дефицита железа, вызванного кровопотерей.

Из-за повышенной потребности в железе существует риск развития железодефицитной анемии во время беременности и кормления грудью, а также у детей и молодых людей в период роста.

1. Постоянная усталость

Если вы высыпаетесь, но при этом все время ощущаете сильную усталость, возможно, у вас недостаток кислорода в тканях, что является одним из последствий дефицита железа.

2. У вас бледная кожа

Именно железо придает гемоглобину красный цвет, который, в свою очередь, придает цвет коже. Поэтому при железодефицитной анемии интенсивность красного цвета понижена.

3. Постоянно холодные руки и ноги

Если в вашем организме недостаточно железа, количество и размер эритроцитов в крови уменьшается. В таком случае приток крови направлен в первую очередь к жизненно важным органам, таким как сердце, почки и печень.

4. Очень высокий пульс

Пульс учащается, когда тело чувствует, что в крови мало кислорода. Это происходит потому что сердце выполняет дополнительную работу, чтобы быстрее перекачивать больше богатой кислородом крови.

Ежедневная рекомендация по железу составляет 10-15 мг. 10 мг железа содержится, например, в одном из следующих продуктов:

  • 50 граммах тушеной печени;
  • 55 граммах пшеничный отрубей;
  • 90 граммах чечевицы;
  • 125 граммах кровяной колбаски;
  • 400 граммах тушеной говядины.

Источник: toitumine.ee 

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