Железодефицитная анемия может возникнуть из-за недостатка железа в рационе, плохого всасывания железа из кишечника или дефицита железа, вызванного кровопотерей.
Бледная кожа и холодные руки: признаки дефицита железа в крови
Из-за повышенной потребности в железе существует риск развития железодефицитной анемии во время беременности и кормления грудью, а также у детей и молодых людей в период роста.
1. Постоянная усталость
Если вы высыпаетесь, но при этом все время ощущаете сильную усталость, возможно, у вас недостаток кислорода в тканях, что является одним из последствий дефицита железа.
2. У вас бледная кожа
Именно железо придает гемоглобину красный цвет, который, в свою очередь, придает цвет коже. Поэтому при железодефицитной анемии интенсивность красного цвета понижена.
3. Постоянно холодные руки и ноги
Если в вашем организме недостаточно железа, количество и размер эритроцитов в крови уменьшается. В таком случае приток крови направлен в первую очередь к жизненно важным органам, таким как сердце, почки и печень.
4. Очень высокий пульс
Пульс учащается, когда тело чувствует, что в крови мало кислорода. Это происходит потому что сердце выполняет дополнительную работу, чтобы быстрее перекачивать больше богатой кислородом крови.
Ежедневная рекомендация по железу составляет 10-15 мг. 10 мг железа содержится, например, в одном из следующих продуктов:
- 50 граммах тушеной печени;
- 55 граммах пшеничный отрубей;
- 90 граммах чечевицы;
- 125 граммах кровяной колбаски;
- 400 граммах тушеной говядины.
Источник: toitumine.ee