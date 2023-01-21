Сотня ВИЧ-позитивных военных беженцев получают лечение в Эстонии

Большинство ВИЧ-позитивных уже лечились в Украине, а в Эстонии для них жизненно важно не исчерпать имевшиеся лекарства.

«Если лечение началось, его нельзя прерывать ни на один день, - пояснил председатель и помощник Эстонской сети ВИЧ-позитивных (EHPV) Латшин Алиев. - Лекарства должны быть доступны, чтобы предотвратить развитие резистентности, если человек внезапно перестанет их принимать».

Будучи активными в течение почти двух десятилетий, когда страна изо всех сил старается сдерживать скорость распространения ВИЧ, EHPV знают все до мельчайших подробностей об этом заболевании. Помимо медицинской помощи беженцам, EHPV также имеет группу поддержки, где беженцы могут рассказать о своих переживаниях и решить проблемы на украинском языке.

Кроме того, организация борется со стигматизацией, так как появление новых случаев в районах, где ранее ВИЧ практически не наблюдалось, привело как к дезинформации, так и ксенофобии.

«Это немного напугало людей, а политики разожгли этот страх и начали им манипулировать, - сослался Алиев на правых популистов. - Наша задача - объяснить, что люди, получающие лечение, имеют нулевую вирусную нагрузку - вируса в их крови нет и они его не распространяют».

В свое время Эстония занимала первое место в Евросоюзе по скорости распространения ВИЧ - болезнь вышла из-под контроля. Алиев также признал, что ситуация была сложной - инфекция распространилась среди инъекционных наркоманов. Однако за двадцать лет ситуация стабилизировалась.

Ситуация была наихудшей на рубеже веков. В 2001 году в Эстонии было диагностировано 1474 новых случая заболевания, или почти 108 случаев на 100 000 человек. Однако с тех пор эти цифры неуклонно снижались: в 2021 году было зарегистрировано всего 125 новых случаев, а это означало, что уровень заражения упал до 9,4 на 100 000 человек.

Правда, это все равно был один из худших показателей в ЕС - по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Эстонию обогнали только Латвия и Кипр.