Эстонский онколог с опытом работы в США: врачи играют с раком как с огнем

Смелость - это то, что отличает лучших врачей-онкологов в Америке. Смелость наблюдать за пациентами, метастазы которых уже распространились на другие органы», - заметила онколог Сандра Казе. Она - первая представительница своей специальности из Эстонии, которая прошла стажировку в Нью-Йорке в одном из ведущих мировых онкологических центров Memorial Sloan Kettering.