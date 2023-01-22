В трудной ситуации, когда вдруг приходится обращаться за помощью в онкологу, хочется чтобы врач был в курсе самых передовых и перспективных разработок в своей области. Именно поэтому онколог Сандра Казе отправилась на другой конец света учиться у ведущих специалистов.
Для подписчиков
Эстонский онколог с опытом работы в США: врачи играют с раком как с огнем
Эстонский онколог с опытом работы в США: врачи играют с раком как с огнем
Смелость - это то, что отличает лучших врачей-онкологов в Америке. Смелость наблюдать за пациентами, метастазы которых уже распространились на другие органы», - заметила онколог Сандра Казе. Она - первая представительница своей специальности из Эстонии, которая прошла стажировку в Нью-Йорке в одном из ведущих мировых онкологических центров Memorial Sloan Kettering.