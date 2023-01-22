Вс, 22.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Здоровье
Искать
Для подписчиков

Эстонский онколог с опытом работы в США: врачи играют с раком как с огнем

Прийт Пуллеритс
Эстонский онколог с опытом работы в США: врачи играют с раком как с огнем
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Онколог Сандра Казе в Клиникуме Тартуского университета. Она прошла стажировку в Нью-Йорке в одном из лучших онкологических центров мира благодаря стипендии Андреаса и Эльмерис Тракс, полученной от Фонда Тартуского университета.
Онколог Сандра Казе в Клиникуме Тартуского университета. Она прошла стажировку в Нью-Йорке в одном из лучших онкологических центров мира благодаря стипендии Андреаса и Эльмерис Тракс, полученной от Фонда Тартуского университета. Фото: Kristjan Teedema

В трудной ситуации, когда вдруг приходится обращаться за помощью в онкологу, хочется чтобы врач был в курсе самых передовых и перспективных разработок в своей области. Именно поэтому онколог Сандра Казе отправилась на другой конец света учиться у ведущих специалистов.

Смелость - это то, что отличает лучших врачей-онкологов в Америке. Смелость наблюдать за пациентами, метастазы которых уже распространились на другие органы», - заметила онколог Сандра Казе. Она - первая представительница своей специальности из Эстонии, которая прошла стажировку в Нью-Йорке в одном из ведущих мировых онкологических центров Memorial Sloan Kettering.

Тот факт, что для лечения пациентов с запущенным раком ничего не делается, на первый взгляд кажется нелогичным. Но именно поэтому 33-летняя Казе, врач-преподаватель кафедры радиологии и онкотерапии Клиники Тартуского университета, поехала в Америку, чтобы своими глазами увидеть, в какую сторону разивается лечение рака.

Ключевые слова
Viimased uudised
Наверх