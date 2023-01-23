Департамент здоровья: рак шейки матки можно предотвратить с помощью вакцины

ВПЧ является чрезвычайно распространенным инфекционным заболеванием, с которым почти 80% взрослого населения сталкивается в течение жизни. Инфекция распространяется при контакте с кожей или слизистыми оболочками и протекает бессимптомно, т. е. зараженный человек может передавать вирус, сам того не подозревая, сообщили в департаменте.

Обычно наш организм может самостоятельно избавиться от инфекции ВПЧ примерно за пару лет. В более редких случаях длительная инфекция штамма ВПЧ высокого риска может привести к серьезным заболеваниям. Так ВПЧ вызывает почти все случаи рака шейки матки, а также связан с развитием рака анального канала, вульвы, влагалища и пениса.

«Больше всего беспокоит рак шейки матки, по распространенности и смертности Эстония лидирует в Европе: ежегодно раком заболевают около 160 женщин и около 65 умирают. Эти цифры могли бы быть значительно ниже, если бы девочки были вакцинированы против ВПЧ, а женщины регулярно посещали гинеколога и проходили скрининг», — сказала Керли Рейнтамм, главный специалист отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья.

Чем раньше начата вакцинация, тем больше пользы. Поэтому в школах Эстонии бесплатно вакцинируют и девочек в возрасте 12-15 лет. Вакцинация проводится на основании согласия родителей. С 15 лет вакцинация является платной и будет стоить родителю около 500 евро (поставщик услуг здравоохранения разный).

С 2018 года вакцинация проводится в школах в течение всего учебного года. Вакцинация состоит из двух доз, введение которых осуществляется с интервалом 6-13 месяцев. Перед вакцинацией школьная медсестра отправит домой письменную форму согласия. «Вакцина против ВПЧ является одной из наиболее эффективных вакцин, которая была тщательно изучена и безопасность которой была подтверждена несколькими исследованиями. Это вакцина, которая защитит девочек от рака в будущем», - добавила Рейнтамм.