Новое исследование, проведенное канадскими учеными, впервые показало, как белок PCSK9 разрушает рецепторы холестерина, что является важным шагом в раскрытии основных механизмов сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых форм рака и их возможного лечения, сообщает Technology Networks.
Сделано важное открытие о холестерине, которое поможет снизить смертность
Липопротеины низкой плотности, или так называемый «плохой» LDL-холестерин, могут накапливаться в артериях и вызывать атеросклероз и болезни сердца.
Рецептор липопротеинов низкой плотности (LDLR) связываются с LDLR-молекулами и связанным с ними холестерином (LDLc), собирая их и отправляя в основном в клетки печени. LDL захватываются клеткой, а затем LDLR транспортируются обратно на клеточную поверхность, чтобы собрать больше LDL-молекул.
Нарушения функции LDLR могут привести к семейной гиперхолестеринемии, состоянию, которое вызывает аномально высокий уровень LDL в крови. Однако некоторые редкие случаи семейной гиперхолестеринемии также связаны с белком PCSK9.
PCSK9 был обнаружен в 2003 году в лаборатории профессора медицины Монреальского университета Набиля Г. Сейда. PCSK9 находится в кровотоке, где он связывается с LDLR, но вместо того, чтобы позволить LDLR вернуться на поверхность клетки после попадания в нее, LDLR разрушается, предотвращая его повторное использование для сбора LDL.
Недавно были разработаны методы лечения, которые либо нарушают функцию PCSK9, либо снижают его уровень в крови, тем самым ограничивая разрушение LDLR. Это может снизить LDLc более чем на 60 процентов по сравнению с другими препаратами, снижающими уровень холестерина.
В этом исследовании Сейда и его коллеги исследовали функции PCSK9, обнаружив механизм, с помощью которого PCSK9 разрушает LDL-рецепторы.
PCSK9 как потенциальная мишень в лечении
Исследователи проанализировали структуру PCSK9 и выяснили, как он образует комплекс с тремя другими белками: LDLR, регулирующим динамику актина белком (CAP1) и человеческим лейкоцитарным антигеном C (HLA-C).
HLA-C находится снаружи клеток и функционирует как часть иммунной системы, помогая распознавать, какие клетки являются собственными клетками организма, а какие нет, и стимулируя борющиеся с опухолью Т-лимфоциты. Он также играет ключевую роль в нацеливании белкового комплекса PCSK9 на лизосомы клетки – связанные с мембраной органеллы, содержащие пищеварительные ферменты – для разрушения. Однако оказалось, что PCSK9 может способствовать противоопухолевой борьбе HLA-C за счет увеличения количества молекул HLA-C на клеточной поверхности.
Ученые надеются, что информация, полученная в результате этого прорывного исследования функции PCSK9, может привести к разработке ингибиторов, которые могут блокировать негативные взаимодействия с LDL-рецепторами и HLA-C, которые потенциально могут быть использованы для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и рака.
Исследование опубликовано в журнале Molecular Metabolism.