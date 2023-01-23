Сделано важное открытие о холестерине, которое поможет снизить смертность

Липопротеины низкой плотности, или так называемый «плохой» LDL-холестерин, могут накапливаться в артериях и вызывать атеросклероз и болезни сердца.

Рецептор липопротеинов низкой плотности (LDLR) связываются с LDLR-молекулами и связанным с ними холестерином (LDLc), собирая их и отправляя в основном в клетки печени. LDL захватываются клеткой, а затем LDLR транспортируются обратно на клеточную поверхность, чтобы собрать больше LDL-молекул.

Нарушения функции LDLR могут привести к семейной гиперхолестеринемии, состоянию, которое вызывает аномально высокий уровень LDL в крови. Однако некоторые редкие случаи семейной гиперхолестеринемии также связаны с белком PCSK9.

PCSK9 был обнаружен в 2003 году в лаборатории профессора медицины Монреальского университета Набиля Г. Сейда. PCSK9 находится в кровотоке, где он связывается с LDLR, но вместо того, чтобы позволить LDLR вернуться на поверхность клетки после попадания в нее, LDLR разрушается, предотвращая его повторное использование для сбора LDL.

Недавно были разработаны методы лечения, которые либо нарушают функцию PCSK9, либо снижают его уровень в крови, тем самым ограничивая разрушение LDLR. Это может снизить LDLc более чем на 60 процентов по сравнению с другими препаратами, снижающими уровень холестерина.

В этом исследовании Сейда и его коллеги исследовали функции PCSK9, обнаружив механизм, с помощью которого PCSK9 разрушает LDL-рецепторы.

PCSK9 как потенциальная мишень в лечении