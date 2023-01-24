Советы врача: что делать при болях в спине

Он добавляет, что такой вариант лишь один из многих, провоцирующих боль в спине. Чаще всего боль вызвана сочетанием несокльких факторов. Для подтверждения и оценки заболевания необходимо провести исследования. Для этого пациент должен сначала обратиться к семейному врачу, который проведет первичные анализы и при необходимости направит на физиотерапию или реабилитацию.

Серьезные заболевания редко скрываются за болью в спине, но есть тревожные сигналы, такие как ухудшение чувствительности, мышечная дисфункция, дисфункция мочевого пузыря и кишечника или высокая температура. При наличии этих симптомов необходимо обратиться к врачу, так как могут потребоваться дополнительные обследования.

Подвижный образ жизни и упражнения могут помочь

По словам физиотерапевта Qvalitas Сирет Тякс, можно предотвратить боли в спине, если следить за своей осанкой, эргономикой рабочей среды и сохранять мышцы тела сильными и подвижными.

Существуют безоперационные и оперативные варианты лечения болей в спине. Неоперативное лечение состоит из мультимодального подхода, включающего физиотерапию, консультации и, при необходимости, противовоспалительные препараты. «Физиотерапия фокусируется на обучении пациента тому, как избавиться от боли и избежать ее возвращения. Это делается с помощью упражнений, укрепления мышц, улучшения подвижности суставов и изменения образа жизни», - объясняет Тякс.

Она добавляет, что основная ответственность за лечение болей в спине находится в руках самого пациента - крайне важны физическая активность человека, последовательная гимнастика и тренировка мышц, которую стоит продолжать даже после того, как период сильной боли прошел. При повторяющихся болях в спине следовать такому режимы придется всю жизнь.