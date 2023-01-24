Наконец-то! В ЕС разрешили есть сверчков и червей

Но есть и противники разведения насекомых для еды как альтернативы мясу. Они считают, что массовое производство принесет с собой новые проблемы. Например, когда миллиарды особей будут выращиваться в промышленных масштабах на небольшом пространстве, велик риск возникновения серьезных болезней. Критики подвергают сомнению и тезис о большом содержании белка в насекомых.

Кроме того, большую озабоченность вызывает гигиена содержания насекомых для еды - они должны быть обеспечены высококачественной, экологически безопасной пищей. И все это почти невозможно гарантировать, считают скептики.

Почему черви стоят дороже мяса?

До сих пор поедание мучных червей и саранчи обходится в ФРГ гораздо дороже, чем употребление мяса. Это связано и с тем, что в Германии работают лишь несколько ферм по выращиванию съедобных насекомых, и крупное массовое производство пока не налажено. Основными клиентами являются зоомагазины и частные владельцы террариумов и аквариумов.

500 грамм мучного червя среднего размера или поллитровая банка червя буффало стоят около 10 евро, саранча средних размеров примерно 4 евро за 15 штук, сверчки - около трех с половиной евро за 40 штук. Возможно, что вскоре эта ситуация изменится - разрешения для массового употребления в пищу в ЕС ждут еще порядка десяти насекомых.

На одной из известных интернет-платформ можно купить уже готовых к употреблению насекомых. Например, набор весом 25 грамм, состоящий из сверчков, кузнечиков и мучных червей, стоит 15 евро (около 500 евро за килограмм), а три конфеты на палочке - «Лимон» с мучным червем и «Яблоко» с жареным сверчком внутри - стоят 10 евро (около 166 евро за килограмм). В описании продукта содержится предупреждение: «Леденцы с насекомыми - только для смелых язычков! В качестве прикола для вечеринки, маскарада, а также идеально подходойдут для подарка».

Новость о расширении списка насекомых, разрешенных в ЕС для употребления в пищу, вызвала большой резонанс в немецких СМИ и соцсетях. Некоторые пользователи даже увидели в этом очередную теорию заговора. Конечно, сегодня не каждый немец может представить себя поедающим сверчка или саранчу. Но не потому, что боится заговора - Европейская комиссия гарантирует безопасность употребления допущенных ею продуктов из насекомых при надлежащем исполнениии предписаний.