У молодых людей все чаще наблюдаются симптомы мышечной дисморфии

Для увеличения мышечной массы используются специальные диеты, объемные программы упражнений, а также анаболические андрогенные стероидные гормоны. Эти меры часто оказываются недостаточными и вредными для здоровья, а также усиливают эмоциональные переживания. Такие люди склонны к расстройствам пищевого поведения и употреблению наркотиков. Мышечная дисморфия чаще встречается у мужчин и трансгендеров, реже у женщин.

Исследование здорового образа жизни среди подростков и молодых людей (в возрасте 16–30 лет), проведенное Университетом Торонто в Канаде, показало, что у каждого четвертого участника мужского пола были симптомы мышечной дисморфии, причем у лесбиянок и геев симптомы были более вероятными.

Для увеличения мышечной массы и уменьшения количества жировой ткани применяют разные диеты: высококалорийную пищу (англ. bulking) и низкокалорийную, богатую белком пищу (англ. cutting). Из 2762 человек, включенных в исследование, 48 процентов мужчин, 21 процент трансгендеров и 21 процент женщин эпизодически использовали эти диетические комбинации ​​​​за последние 12 месяцев.

Анаболические андрогенные стероидные гормоны использовались 1,6 процента участников исследования, большинство из которых были гетеросексуальными белыми мужчинами. Каждый пятый мужчина признался в пристрастии к анаболическим гормонам, употреблял их неоднократно, но был доволен своим внешним видом и силой мышц. Также у них часто возникали побочные эффекты – расстройства настроения, бессонница, повышение артериального давления, угревая сыпь, гиперхолестеринемия.