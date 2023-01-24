Мышечная дисморфия (бигорексия, комплекс Адониса) – психическое состояние, при котором, по мнению человека, его мускулатура недоразвита и слаба, и он не удовлетворен своим внешним видом, сообщает журнал Эстонского союза врачей Eesti Arst.
У молодых людей все чаще наблюдаются симптомы мышечной дисморфии
Для увеличения мышечной массы используются специальные диеты, объемные программы упражнений, а также анаболические андрогенные стероидные гормоны. Эти меры часто оказываются недостаточными и вредными для здоровья, а также усиливают эмоциональные переживания. Такие люди склонны к расстройствам пищевого поведения и употреблению наркотиков. Мышечная дисморфия чаще встречается у мужчин и трансгендеров, реже у женщин.
Исследование здорового образа жизни среди подростков и молодых людей (в возрасте 16–30 лет), проведенное Университетом Торонто в Канаде, показало, что у каждого четвертого участника мужского пола были симптомы мышечной дисморфии, причем у лесбиянок и геев симптомы были более вероятными.
Для увеличения мышечной массы и уменьшения количества жировой ткани применяют разные диеты: высококалорийную пищу (англ. bulking) и низкокалорийную, богатую белком пищу (англ. cutting). Из 2762 человек, включенных в исследование, 48 процентов мужчин, 21 процент трансгендеров и 21 процент женщин эпизодически использовали эти диетические комбинации за последние 12 месяцев.
Анаболические андрогенные стероидные гормоны использовались 1,6 процента участников исследования, большинство из которых были гетеросексуальными белыми мужчинами. Каждый пятый мужчина признался в пристрастии к анаболическим гормонам, употреблял их неоднократно, но был доволен своим внешним видом и силой мышц. Также у них часто возникали побочные эффекты – расстройства настроения, бессонница, повышение артериального давления, угревая сыпь, гиперхолестеринемия.
Оказывается, дисморфные расстройства довольно распространены среди молодежи и несет в себе серьезные риски для здоровья: риск развития расстройств пищевого поведения и зависимость от анаболических гормонов.