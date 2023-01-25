Портал Peaasi.ee откроет кафе душевного здоровья в Таллинне и Тарту

«Каждый из нас может столкнуться с ситуациями, для решения которых необходима поддержка другого человека. Или пусть даже не для решения, а чтобы прийти к осознанию того, что помощь специалиста в данной ситуации необходима, - сказала руководитель проектов портала Peaasi.ee Сандра Лийв. - В наших кафе мы ждем всех, кто хотел бы поделиться своими переживаниями и обратиться за советом».

Работники портала Peaasi.ee разрабатывали концепцию кафе психического здоровья с 2021 года. С 2023 года в сотрудничестве с Reval Cafe кафе душевного здоровья будут проводиться на регулярной основе в последнюю субботу каждого месяца.

«Мы хотим, чтобы люди могли поделиться своими проблемами и за пределами стен квартир или специализированных кабинетов. Такие кафе дадут возможность открыто обсуждать психическое здоровье людей и показывать, что о нем можно говорить как с хорошим другом, так и с дружелюбным незнакомцем», - пояснила Лийв.

Волонтеры, участвующие в проведении кафе, прошли соответствующее обучение и приобрели необходимые навыки по оказанию первой психологической помощи. Добровольцы сидят за отдельно обозначенным столиком в кафе психического здоровья в белой футболке с надписью «Olen olemas» («Я рядом» - прим.ред. ). Также в кафе принесут рабочие тетради по оказанию первой помощи при тревоге и депрессии, которые можно прочитать на месте или взять с собой домой.

В кафе душевного здоровья волонтеры в основном разговаривают на эстонском языке, но в определнные часы и дни есть возможность пообщаться также на русском и английском языках.

Дополнительная информация о кафе психического здоровья (на эстонском языке): https://peaasi.ee/vaimse-tervise-kohvik/

Портал Peaasi.ee занимается укреплением психического здоровья, предотвращением проблем, ранним вмешательством и снижением социальной стигматизации и дискриминации.

За время своей деятельности портал был удостоен титула друга года в области здравоохранения в 2020 году и также получил президентскую премию в области социальной работы. В конце 2020 года Peaasi.ee получил звание «НПО года» в категории «Деятель гражданского общества 2020 года».