В субботу, 28 января, портал Peaasi.ee откроет кафе психического здоровья в Reval Cafe на бульваре Рявала в Таллинне (с 9:00 до 17:00) и в Reval Cafe на Рижском шоссе в Тарту (с 8:00 до 21:00). Волонтеры, прошедшие обучение по оказанию первой психологической помощи, выступят в качестве поддерживающего слушателя и при необходимости помогут обратиться за профессиональной помощью.
Портал Peaasi.ee откроет кафе душевного здоровья в Таллинне и Тарту
«Каждый из нас может столкнуться с ситуациями, для решения которых необходима поддержка другого человека. Или пусть даже не для решения, а чтобы прийти к осознанию того, что помощь специалиста в данной ситуации необходима, - сказала руководитель проектов портала Peaasi.ee Сандра Лийв. - В наших кафе мы ждем всех, кто хотел бы поделиться своими переживаниями и обратиться за советом».
Работники портала Peaasi.ee разрабатывали концепцию кафе психического здоровья с 2021 года. С 2023 года в сотрудничестве с Reval Cafe кафе душевного здоровья будут проводиться на регулярной основе в последнюю субботу каждого месяца.
«Мы хотим, чтобы люди могли поделиться своими проблемами и за пределами стен квартир или специализированных кабинетов. Такие кафе дадут возможность открыто обсуждать психическое здоровье людей и показывать, что о нем можно говорить как с хорошим другом, так и с дружелюбным незнакомцем», - пояснила Лийв.
Волонтеры, участвующие в проведении кафе, прошли соответствующее обучение и приобрели необходимые навыки по оказанию первой психологической помощи. Добровольцы сидят за отдельно обозначенным столиком в кафе психического здоровья в белой футболке с надписью «Olen olemas» («Я рядом» - прим.ред.). Также в кафе принесут рабочие тетради по оказанию первой помощи при тревоге и депрессии, которые можно прочитать на месте или взять с собой домой.
В кафе душевного здоровья волонтеры в основном разговаривают на эстонском языке, но в определнные часы и дни есть возможность пообщаться также на русском и английском языках.
Дополнительная информация о кафе психического здоровья (на эстонском языке): https://peaasi.ee/vaimse-tervise-kohvik/
Портал Peaasi.ee занимается укреплением психического здоровья, предотвращением проблем, ранним вмешательством и снижением социальной стигматизации и дискриминации.
За время своей деятельности портал был удостоен титула друга года в области здравоохранения в 2020 году и также получил президентскую премию в области социальной работы. В конце 2020 года Peaasi.ee получил звание «НПО года» в категории «Деятель гражданского общества 2020 года».