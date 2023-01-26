В 25 лет я узнала, что неизлечимо больна. Сейчас мне 37, и я не сдалась!

Мне 24 года, я лежу на каталке в больнице Страдиня (больница в Риге – прим. ред.). Надо мной склоняется медбрат, накрывает простыней и говорит, что меня везут на KT. Шевелиться мне сложно, да я и не особо могу...

Очень мешают непрекращающиеся головокружения. За первые сутки в больнице я уже даже начала к ним привыкать. Почти не тошнит - это подействовали лекарства.

Я смотрю на молодого медбрата. Он, наверное, мой ровесник. Пытаюсь улыбаться, шутить. Пока он везет меня по коридору, мы разговариваем. «Вот как так? Сегодня концерт Metallica, на который я так хотела пойти, а вместо этого лежу тут – в больнице!» – говорю я, глотая слезы. «Еще обязательно попадете», – отвечает мне кареглазый парень.

Конечно, все так и будет... но перед этим мне придется узнать, что я неизлечимо больна, принять это и научиться с этим жить...