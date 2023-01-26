«В 25 лет я узнала, что неизлечимо больна. Что я делала? Гуглила свой диагноз, истерила, кричала, ревела, а после... посмотрела на себя в зеркало и сказала: "Это меня не победит!". В статье моя личная история о том, как я на протяжении 13 лет преодолеваю трудности, радуюсь каждому прожитому дню и вдохновляю других», – пишет журналист латвийского издания RUS TVNET Раиса Смирнова.
В 25 лет я узнала, что неизлечимо больна. Сейчас мне 37, и я не сдалась!
Мне 24 года, я лежу на каталке в больнице Страдиня (больница в Риге – прим. ред.). Надо мной склоняется медбрат, накрывает простыней и говорит, что меня везут на KT. Шевелиться мне сложно, да я и не особо могу...
Очень мешают непрекращающиеся головокружения. За первые сутки в больнице я уже даже начала к ним привыкать. Почти не тошнит - это подействовали лекарства.
Я смотрю на молодого медбрата. Он, наверное, мой ровесник. Пытаюсь улыбаться, шутить. Пока он везет меня по коридору, мы разговариваем. «Вот как так? Сегодня концерт Metallica, на который я так хотела пойти, а вместо этого лежу тут – в больнице!» – говорю я, глотая слезы. «Еще обязательно попадете», – отвечает мне кареглазый парень.
Конечно, все так и будет... но перед этим мне придется узнать, что я неизлечимо больна, принять это и научиться с этим жить...